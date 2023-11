Bercy épingle 224 entreprises pour des retards de paiement à leurs fournisseurs

Les retards de paiement se sont envolés en 2023

Selon une étude publiée mercredi par l'assureur-crédit Coface, 82% des entreprises en France ont subi des retards de paiement de leurs clients au cours des douze derniers mois, alors même que 97% des entreprises françaises ont accordé des délais de paiement à leurs clients, avec un délai moyen de 48 jours. Au final, pour la majorité d'entre elles ces retards ont été « plus longs et plus fréquents » affirment les auteurs de l'étude. Parmi les raisons évoquées, 27% des entreprises attribuent les retards de paiement aux difficultés financières de leurs clients, et 41% estiment que ces retards sont délibérés dans un objectif de gestion des flux de trésorerie. A noter d'ailleurs, la situation est plus problématique en France qu'en Pologne (61% des entreprises), en Allemagne (76%) ou encore qu'en Asie (57%) où les délais accordés sont plus longs mais les retards moins courants.

Le phénomène des retards de paiements n'est pas à prendre à la légère, notamment car les petites et moyennes entreprises sont davantage touchées. La grande majorité des TPE et des PME déclarent que les retards de paiement ont été plus fréquents qu'en 2022 et la moitié des TPE estiment que les retards de paiement ont un impact « très important » ou « critique » sur leur trésorerie. « La détérioration des comportements de paiement se traduit par une nette hausse des défaillances d'entreprises », en hausse de 34% sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à 2022, selon Coface.