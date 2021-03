COVID-19 en 24H : alerte dans les hôpitaux, hôtellerie, « blocus arbitraires »...

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) connait un nombre inédit d'admissions liées au Covid, a déclaré son directeur Martin Hirsch. (Crédits : Handout .)

Alors que les admissions à l'hôpital et dans les services de réanimation augmentent, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dénonce les retours de livraison d'AstraZeneca. Des déclarations qui s'ajoutent aux tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au sujet des vaccins... Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.