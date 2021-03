Bruxelles lance un passeport sanitaire pour sauver le tourisme européen

L'espoir renaît pour les professionnels dépendant de l'activité touristique. Alors que l'épidémie flambe, tous espèrent enfin voir la fin du tunnel avec la présentation ce mercredi par la Commission européenne de son projet de certificat sanitaire.

Objectif : lever les quarantaines

Prévu en juin, il doit permettre de lever les différentes restrictions de voyage, comme les quarantaines, et relancer le tourisme et le transport aérien cet été, même si la crise sanitaire n'est pas encore maîtrisée. Le temps est compté. L'objectif affiché par la Commission est clairement de sauver la saison estivale des acteurs du voyage, une période déjà cruciale en temps normal, aujourd'hui vitale pour un secteur à l'arrêt depuis un an.

"Cela donnerait un coup de pouce significatif et bien nécessaire aux économies et permettrait de sauver des millions d'emplois et de moyens de subsistance", a déclaré Gloria Guevara, PDG de World Travel & Tourism Council.

Disponible en version papier ou numérique sur un smartphone, ce certificat n'est pas un...