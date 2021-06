Covid-19 en 24h : AstraZeneca, Isräel-Palestine, « fan-zone »...

L'INFO À SUIVRE - L'euro à son plus bas depuis trois mois face au dollar

L'euro reculait vendredi face au dollar américain pour la troisième séance consécutive, atteignant un plus bas depuis début avril, le billet vert profitant du ton plus agressif que prévu de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 17H05 à Paris, l'euro perdait 0,46% à 1,1853 dollar, en baisse de 2,3% depuis mercredi matin. Plus tôt dans la séance, l'euro a reculé jusqu'à 1,1848 dollar, un plus bas depuis trois mois et demi.

La Fed a surpris mercredi en se montrant plus inquiète que prévu face à la hausse de l'inflation, ses membres approchant leurs prévisions de hausse des taux d'intérêts à 2023.

"Tout le monde se rue vers le dollar depuis la réunion de la Fed", résume Chris Beauchamp, analyste chez IG.

LE CHIFFRE - 50 millions de doses

Le laboratoire AstraZeneca, poursuivi pour des retards de livraisons, a été contraint de fournir à l'UE 50 millions de doses de vaccin d'ici à fin septembre, une quantité inférieure à ce que réclamait Bruxelles, selon un jugement rendu par un tribunal belge.

L'UE, qui n'a reçu que 30 des 120 millions de doses promises au 1er trimestre, réclamait que le complément de 90 millions lui soit versé au 30 juin, sous peine d'astreintes. En définitive, le complément demandé n'est que de 50 millions --soit un total de 80 millions--, avec une échéance plus lointaine.

En outre, le retard a déjà été en grande partie comblé, selon le laboratoire suédo-britannique qui a assuré avoir « déjà fourni plus de 70 millions de doses à l'Union européenne ».

Le total de 80 millions de doses demandées sera « largement dépassé » d'ici à la « fin juin », a ajouté AstraZeneca dans un communiqué où il "salue" la décision de justice.

LA PHRASE - « Dans un passé récent, nous avons oublié l'importance de la cohésion sociale »

Le Premier ministre italien Mario Draghi a appelé à une relance économique « équitable et durable » après la pandémie.

« Dans un passé récent, nous avons oublié l'importance de la cohésion sociale (...) Nous avons tenu la démocratie pour acquise et avons ignoré le risque de populisme », a déclaré l'ancien patron de la Banque centrale européenne (BCE) lors d'un déplacement à Barcelone.

Le dirigeant italien avait pris les commandes de la BCE fin 2011, en pleine crise de la dette qui a fait vaciller la zone euro et entraîné d'impopulaires politiques d'austérité en Europe du Sud. M. Draghi s'exprimait alors que les premiers versements du plan de relance massif de 750 milliards d'euros approuvé par l'Union européenne devraient débuter en juillet dans les États membres.

« Après la crise européenne de la dette, le nombre de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE a augmenté de 3,5 millions, et n'est pas encore revenu à ses niveaux pré-crise », a-t-il souligné.

LE GRAPHIQUE - Avec la réouverture des pubs et des restaurants, l'alimentaire chute en mai au Royaume-Uni

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont fait marche arrière en mai, après trois mois de hausse, les Britanniques délaissant les supermarchés pour retourner dans les pubs et restaurants avec la levée des restrictions. Elles ont baissé de 1,4% sur un mois, annonce le Bureau national des statistiques (ONS) dans un communiqué, mais restent encore supérieures de près de 10% par rapport à février 2020, avant la crise.

Le recul de mai s'explique en grande partie par la chute de 5,7% des ventes dans les commerces alimentaires. "Les gens ont clairement profité de la possibilité de manger à nouveau au restaurant et la levée des restrictions sur les repas pris est certainement un facteur", souligne Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

EN RÉGION - Manifestations contre un projet de baisses de salaire au sein des Aéroports de Paris

Quelque 700 manifestants ont défilé sur les routes de Aéroports de Paris (ADP) à Roissy pour demander le retrait d'un plan impliquant des baisses de salaire pour faire face à la pandémie, a constaté l'AFP. Une centaine de personnes étaient également rassemblées à l'aéroport d'Orly, selon l'AFP.

« ADP = rentabilité faire + avec - », « Non aux suppressions des primes », pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants, qui ont défilé dans le calme jusque devant le siège d'ADP, perturbant momentanément l'accès à des terminaux.

La direction a déjà signé en décembre avec tous les syndicats représentatifs - CGT, CFE-CGC et Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) - un accord pour une rupture conventionnelle collective (RCC) qui prévoit 1.150 départs en 2021, dont 700 non remplacés.

À L'ÉTRANGER - Moscou prolonge les restrictions et ferme sa « fan-zone » de l'Euro

La ville de Moscou va prolonger les restrictions sanitaires imposées cette semaine jusqu'au 29 juin face à une recrudescence des cas, a déclaré le maire Sergueï Sobianine.

Ces mesures comprennent l'interdiction d'organiser des événements publics réunissant plus de 1.000 personnes, la fermeture des cafés et des restaurants pendant la nuit et la fermeture de la « fan-zone » mise en place pour l'Euro 2021, a déclaré Sobianine sur son blog.

Selon le dernier bilan officiel publié vendredi, les nouveaux cas journaliers d'infection au coronavirus dans la capitale russe ont atteint 9.056, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis le début de la pandémie. Les autorités de Moscou ont rendu la vaccination obligatoire pour les salariés en première ligne et ont annoncé une semaine chômée pour endiguer la propagation de coronavirus. Les entreprises reprendront le travail lundi.

Israël va fournir un million de doses aux Palestiniens

Israël fournira à l'Autorité palestinienne, dans le cadre d'un accord de partage, au moins un million de doses de vaccins Pfizer. Ces doses de vaccin Pfizer-BioNTech « expireront bientôt », indique le communiqué, et elles ont été « approuvées en tenant compte du fait que le stock de vaccins d'Israël répond à ses besoins actuels ».

Israël, qui a mené une campagne éclair de vaccination contre le coronavirus, a été critiqué pour son manque d'efforts envers les territoires palestiniens. Selon des responsables israéliens, 100.000 premières doses ont été transférées vendredi.

En Cisjordanie et à Gaza, environ 30% des Palestiniens éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les responsables palestiniens. Selon un sondage publié mardi par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes, 40% des Palestiniens sont prêts à recevoir le vaccin une fois qu'il sera disponible, tandis que 35% déclarent qu'eux et leurs familles ne sont pas disposés à se faire vacciner.

(avec AFP et Reuters)