Crédit Mutuel donne 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux Banques alimentaires

« Pour faire face à l'urgence et permettre aux structures de poursuivre leur soutien auprès des plus démunis », le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, via sa fondation, a annoncé, ce mardi 5 septembre, avoir décidé de donner 7,5 millions d'euros pour la Croix-Rouge ainsi que 5 millions pour les banques alimentaires.

« La viabilité économique de ces organisations est aujourd'hui menacée. Confrontées à l'augmentation des prix des denrées, sans soutien, elles pourraient être contraintes de réduire le nombre de bénéficiaires ainsi que la quantité des denrées distribuées », selon le communiqué.

En début d'année, Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait déjà annoncé créer un « dividende sociétal, consistant à affecter chaque année 15% de son résultat net au financement de projets de transformation environnementale et solidaire ».

« Avec le dividende sociétal (525 millions d'euros en 2023), nous mettons notre performance au service de l'utilité collective » et « débloquons 12,5 millions d'euros supplémentaires pour faire face à l'urgence cet hiver », ont déclaré Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Daniel Baal, directeur général, cités dans le communiqué.

Elan de solidarité pour les Restos du Cœur

Dans son communiqué, la Fondation Crédit Mutuelle Alliance Fédérale rappelle qu'elle avait déjà versé en mars une aide de 5 millions aux Restos du Cœur - dont le groupe assure également la sécurité des locaux via sa filiale Homiris.

Cet élan de générosité intervient dans un contexte bien particulier. Dimanche, en raison de difficultés financières, les Restos du Cœur ont annoncé qu'ils allaient être contraints de réduire cet hiver le nombre de leurs bénéficiaires.

« Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire », a expliqué à l'AFP Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche. « Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans ».

L'association, qui assure 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouve dans le rouge en raison de la « hausse très importante » du nombre de personnes qui demandent de l'aide. L'inflation en France a progressé de 4,8% sur un an en août, selon l'Insee. L'un de ses principaux moteurs reste le prix des produits alimentaires, qui ont bondi de 11,1% sur un an le mois dernier, une envolée moins rapide qu'en juillet (12,7%) mais toujours significative.

Dans ce contexte, les Restos du Coeur ont déjà accueilli 1,3 million de personnes en 2023, contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année dernière. En outre, l'association fait face à une « augmentation de ses coûts de fonctionnement », elle aussi due à l'inflation, a expliqué Patrice Douret.

Résultat, elle a lancé un appel à l'aide auquel ont répondu le jour même des entreprises et le gouvernement, promettant un soutien immédiat. Le Groupement Les Mousquetaires a annoncé, en concertation avec les Restos du Cœur, la mise en place, « avant la fin de l'année, des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association via ses enseignes Intermarché et Netto ». Le concurrent Carrefour « va répondre à l'appel », a aussi indiqué son PDG Alexandre Bompard, expliquant pouvoir envisager une aide de façon financière et par des dons et collectes.

« Augmentation de la subvention »

Lundi, la famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Cœur.

« Cette contribution d'urgence répond à l'appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel, précise un communiqué de la famille Arnault. Par ce don solidaire, la famille Arnault souhaite contribuer activement à aider une magnifique association d'intérêt général qui œuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans. »

« Ce don ne donne lieu à aucune contrepartie, ni aucune défiscalisation », a précisé à l'AFP un porte-parole de Bernard Arnault.

De son côté, la ministre des Solidarités Aurore Bergé a promis dimanche une aide supplémentaire de l'Etat de 15 millions d'euros. Elle a en outre annoncé que 6 millions d'euros seraient par ailleurs dédiés à des associations venant en aide aux tout petits. Outre cette « augmentation de la subvention », « notre objectif c'est de rassembler autour de nous aussi de la solidarité privée, parce que c'est la responsabilité de toutes et de tous », a expliqué Emmanuel Macron lors d'une interview lundi.

(Avec AFP)