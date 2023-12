De nouveau, le nombre de chômeurs augmente légèrement en novembre

La tendance est à la hausse. Selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce jeudi, 4.600 nouveaux demandeurs d'emploi se sont inscrits en catégorie A (sans activité) en novembre, soit une légère augmentation de 0,15% par rapport au mois précédent. Au total en novembre, 3,035 millions de personnes étaient inscrites en tant que demandeurs d'emploi.

À noter, en incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte), augmente également de 0,49% (+26.300) et s'établit à 5,404 millions, selon le service des statistiques du ministère du Travail (Dares).

Un regain du chômage en 2023

Ces dernières données confirment la dynamique constatée dans l'Hexagone ces derniers mois. Si au deuxième trimestre, le nombre de chômeurs de catégorie A avait légèrement diminué, il a augmenté de 0,6% au troisième trimestre en France entière (hors Mayotte), à 3,028 millions, selon les chiffres du ministère. En incluant l'activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi), les derniers résultats trimestriels publiés fin novembre faisaient état d'une légère hausse de 0,2% du nombre de demandeurs d'emploi au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, à 5,352 millions.

Et cette dynamique pourrait bien s'amplifier. Après plusieurs années de baisses consécutives, le taux de chômage devrait augmenter en fin d'année pour s'établir à 7,5% de la population active contre 7,4% au troisième trimestre, selon l'Insee, soit une hausse de 0,4 point début de l'année (à 7,1%). Surtout, l'Insee table sur un taux de chômage à 7,6% au sens du bureau international du travail (BIT), à la fin du mois de juin prochain.

Pendant près de deux années, la croissance de l'emploi a été plus rapide que celle du PIB. Résultat, la productivité en France et en Europe, c'est-à-dire la richesse créée par l'emploi, a considérablement chuté. Mais cette période semble révolue. Désormais, le rythme des créations d'emplois est redescendu, dans le prolongement de celui de l'activité. En 2022 par exemple, plus de 100.000 emplois ont été créés par trimestre en moyenne. Et au cours de l'année 2023, ce rythme s'est brutalement ralenti pour atteindre 26.000 créations au quatrième trimestre. S'agissant des deux premiers trimestres de 2024, seulement 23.000 emplois devraient être créés.

L'objectif du plein-emploi mis à mal

Problème, pour son second mandat, le chef de l'Etat a fixé comme objectif au gouvernement d'atteindre le plein-emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage à 5%. Pour parvenir à ce taux malgré le récent regain du chômage, certains cadres du gouvernement plaident pour de nouvelles réformes, mêmes impopulaires.

Pour freiner la remontée de la courbe du chômage, Bercy planche, selon des informations de « La Tribune », sur des mesures à effets rapides, car les mesures structurelles mettront du temps à avoir un impact. L'idée est de ne pas seulement agir sur les plus éloignés de l'emploi, mais aussi ceux qui sont proches de l'emploi en renforçant les contrôles sur les obligations des demandeurs d'emploi. Pour rappel, les demandeurs d'emploi sont considérés comme des chômeurs de longue durée au-delà de 12 mois d'inscription à Pôle emploi. Un tour de vis sur les chômeurs de courte durée pourrait concerner 2,9 millions d'inscrits selon les derniers chiffres de la Dares. Parmi les autres pistes à l'étude figurent les exonérations de cotisations pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC.

Surtout, dès la rentrée, les partenaires sociaux se retrouveront pour un nouveau cycle de négociations et devront, entre autres, proposer de nouvelles règles d'indemnisations des seniors (55 ans et plus) au chômage qui devront tenir compte du décalage de l'âge de départ à la retraite (62 à 64 ans). Il s'agit d'un point central pour le ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui s'est dit mi-novembre favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans (environ 400.000 seniors indemnisés) pour l'aligner sur celle des autres demandeurs d'emploi, ce qui la ferait passer de 27 à 18 mois. À noter cependant, les durées d'indemnisation de tous les chômeurs ont déjà été réduites de 25% le 1er février.

