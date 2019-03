Emploi : le déficit de main d'oeuvre qualifiée inquiète les entreprises

Les freins au recrutement s'intensifient. Selon la dernière enquête du cabinet de recrutement Robert Half, 65% des répondants ont indiqué qu'il est plus complexe de trouver du personnel qualifié actuellement par rapport à 2014. Pour les cinq années à venir, deux tiers des répondants estiment que ces difficultés vont s'amplifier. Ces perspectives pourraient ainsi avoir des répercussions économiques si les choses ne s'améliorent pas.

Selon Albane Prieto, directrice du recrutement chez Robert Half, « les recruteurs ont plus de mal à attirer les talents qualifiés, soit par pénurie de la compétence, soit à cause de l'augmentation de profils 'hybrides', à double ou triple compétence, de plus en plus réclamés. L'enjeu va donc être à la fois sur la partie formation interne pour les entreprises, rétention, et gestion des carrières ».

Pénurie dans la sécurité informatique

Les obstacles au recrutement dans le domaine de la sécurité informatique sont particulièrement préoccupants. D'après les résultats obtenus par le cabinet, plus de 53% des personnes interrogées affirment que des postes nécessitant une expertise technique dans le champ de la sécurité informatique auront des difficultés à trouver des candidats. Le même type de constat est également visible pour les postes de planification et d'analyse financière (31%), la comptabilité de gestion (30%), le soutien juridique et les ressources humaines (29%) ou encore la gestion des bases de données.

La montée en puissance des technologies au sein des entreprises pourrait encore accroître les difficultés d'embauche des entreprises. Ainsi, deux tiers des personnes interrogées indiquent « qu'il sera plus difficile pour l'entreprise d'embaucher des professionnels compétents en raison des nouvelles technologies déployées au sein des divers services » dans l'année à venir.

Des attentes renouvelées

Les réponses obtenues par la société de recrutement signalent que les attentes des candidats auprès des entreprises ont changé. Selon les responsables de recrutement, les candidats portent bien plus d'attention aux conditions de travail (salaire, formation professionnelle, évolution de carrière, mobilité, flexibilité, équilibre de vie personnelle et professionnelle).

Environ la moitié des personnes interrogés explique que ces demandes ont eu des répercussions importantes sur les stratégies de recrutement des entreprises.

Des mutations d'envergure à venir

Les transformations à venir dans les sociétés préoccupent particulièrement les services de ressources humaines. D'après la dernière grande étude du cabinet Mercer publiée à la fin du mois de févier, la grande majorité des chefs d'entreprise français prévoient "des mutations d'envergure dans les trois prochaines années" contre seulement 34% en 2018.

Parmi les changements évoqués, le développement de l'intelligence artificielle inquiète particulièrement les salariés. Ainsi, un tiers des employés interrogés craint que « l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation ne fassent disparaître leur poste ».

MÉTHODOLOGIE

"L'étude réalisée en janvier dernier a principalement été menée auprès de 700 cadres les plus importants en entreprise. Ces derniers sont en charge du recrutement des collaborateurs au sein de leur structure. Ils proviennent de différents secteurs d'activités du secteur tertiaire et travaillent pour des grandes entreprises de plus de 50 collaborateurs, principalement en Île-de-France."