Fabrice Brégier, ex-patron d'Airbus, est nommé président du conseil d'administration de Scor

Le comité des nominations de Scor, géant mondial de la réassurance, a jeté son dévolu sur Fabrice Brégier. Ce dernier endosse le costume de président non exécutif en lieu et place de Denis Kessler, décédé le 9 juin à 71 ans. Il formera un binôme avec Thierry Léger, le directeur général, arrivé le 1er mai.

Ce choix est intervenu à l'issue, selon un communiqué de Scor « d'un processus de succession exigeant et rigoureux, initié au printemps 2022 ». Au fil des mois, « le comité, assisté du cabinet de recrutement international Egon Zehnder, s'est réuni à de nombreuses reprises pour définir les critères de recherche du futur président, sélectionner des personnalités de premier ordre pouvant correspondre au profil attendu, et enfin entendre les candidats les plus susceptibles de prendre la tête du conseil ».

Pour le comité, Fabrice Brégier, administrateur de Scor depuis 2019 « réunit l'ensemble des qualités requises pour présider le conseil d'administration, qui a unanimement approuvé cette recommandation ».

« Le conseil d'administration se réjouit du choix de Fabrice Brégier, qui a contribué significativement aux travaux du conseil et de ses comités depuis 2019. Sa riche expérience à la tête de grands groupes internationaux et sa connaissance approfondie de la gouvernance d'entreprise constituent de solides atouts pour Scor, à l'heure où le groupe entre dans une nouvelle dynamique. Thierry Léger et lui formeront un tandem parfaitement complémentaire, au service du développement de Scor, dans une période particulièrement favorable pour la réassurance. »

Diplômé de l'École polytechnique, ex-patron d'Airbus, le nouvel homme fort de Scor a débuté sa carrière en 1986 au sein du ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur pour ensuite rejoindre l'entreprise Matra, Eurocopter, puis la direction générale d'Airbus. Il est par ailleurs président de Palantir France, société de services et d'édition logicielle, depuis octobre 2018.

L'héritage « extraordinaire » de Denis Kessler

« J'ai une pensée émue pour Denis Kessler, qui a tant œuvré pour faire de Scor un leader mondial de la réassurance », a déclaré le nouveau président, cité dans le communiqué de l'entreprise. « Thierry Léger peut compter sur mon plein soutien dans l'élaboration de la feuille de route qui donnera au groupe son nouvel élan stratégique. Scor est d'ores et déjà bien positionné pour saisir toutes les opportunités de marché qui se présentent et vont se présenter à nous ».

Il va trouver une entreprise qui se porte bien mieux qu'en 2022 avec un bénéfice net de 311 millions d'euros réalisé au premier trimestre 2023, contre une perte de 35 millions l'an dernier à la même période. Les difficultés du secteur ces dernières années, avec une hausse des catastrophes naturelles, ont poussé à une hausse des prix de la réassurance. Les données pour le premier trimestre 2022 ont été recalculées selon la nouvelle norme appelée IFRS 17, d'où la communication d'une perte de 35 millions d'euros il y a un an, alors que le groupe avait à l'époque communiqué sur une perte de 80 millions d'euros.

(Avec AFP)