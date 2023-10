Guerre entre Israël et le Hamas : face au terrorisme, Emmanuel Macron prône une « réponse forte et juste »

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce jeudi au 20 heures pour aborder l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier. Le chef de l'Etat a indiqué « mettre tout en œuvre (...) pour faire revenir » les otages capturés par le Hamas « sains et saufs dans leur foyer ».

« Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leurs foyers », a-t-il dit.

Le président français a, par ailleurs, appelé les Français à rester « unis » après la série d'attaques dans le sud du pays qui a fait 13 morts français selon un nouveau bilan. D'autres sont toujours, tentant de revenir en France, sont toujours bloqués en Israël, dans l'attente d'être confirmés sur un vol affrété par le Ministère des affaires étrangères.

Jeudi soir, le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire, notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste, après l'attaque du Hamas. Les investigations ont aussi été ouvertes pour enlèvements et séquestrations de personnes, dont des mineurs, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste.

Face au risque d'escalades des tensions :

« N'ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales aux fractures internationales et ne cédons rien face à toute forme de haine », a déclaré Emmanuel Macron.

Déplorant « un déchaînement de cruauté absolue » du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a dénoncé la « faute » de ceux qui « confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme ». Face au terrorisme, il ne peut « jamais y avoir de "oui, mais" ».

« Réponse forte et juste »

« Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes et d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Des massacres de kibboutz. Des villages entiers décimés. Une haine meurtrière aveugle », a énuméré le chef de l'Etat, appelant l'Etat hébreu à une réponse « forte et juste » contre le Hamas, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis jeudi que le Hamas serait « écrasé ». Israël a reçu le soutien appuyé des Etats-Unis dans la guerre contre le mouvement islamiste palestinien.

« La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste », a-t-il dit. « Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocratie », a-t-il insisté.

Manifestations en France

L'intervention du chef de l'Etat intervient alors que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi en début de soirée place de la République à Paris en soutien aux Palestiniens, malgré l'interdiction de cette manifestation, confirmée par la justice administrative, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans le centre de Rennes, un rassemblement également interdit a réuni une cinquantaine de manifestants, selon une journaliste de l'AFP.

A Bordeaux, ils étaient une centaine à répondre à l'appel du Collectif girondin pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, ont constaté des journalistes de l'AFP. Contrairement à celui organisé la veille dans la même ville, ce rassemblement n'était pas interdit par la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné l'interdiction systématique des « manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public ». Le ministère a indiqué à l'AFP que « les organisateurs » de ces manifestations et « les fauteurs de troubles » seraient interpellés.

A Paris, plusieurs centaines de personnes se sont massées place de la République en scandant « Palestine vaincra », ou encore « Israël assassin, Macron complice », munis de drapeaux palestiniens.

« Sionistes, sionistes, vous êtes des terroristes », entonnaient des manifestants.

Le monument à la République, au centre de la place, a été tagué d'un « Free Palestine » en lettres capitales.

Essuyant quelques projectiles, les forces de l'ordre ont fait usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes pour disperser le rassemblement, peu avant 19h30.

Le préfet de police Laurent Nuñez avait interdit mardi ce rassemblement, prévoyant qu'il serait « le théâtre d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juif, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient ».

Saisi en urgence par plusieurs associations, le tribunal administratif de Paris a décidé jeudi après-midi de maintenir cette interdiction.

Le soutien à la Palestine veut faire entendre sa voix

Les présidents de l'AFPS (Association France Palestine Solidarité), Bertrand Heilbronn, et de la FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives), Mohammed Ben Saïd, ont indiqué à l'AFP qu'ils ne maintenaient pas l'appel à manifester jeudi soir.

Mais « nous n'allons pas lâcher », a ajouté M. Heilbronn. « Ces manifestations donnent un débouché politique à une colère qui veut s'exprimer, il est important que l'on puisse porter cette voix. »

« Il est grand temps que la France se reprenne un peu et sorte de ce soutien inconditionnel à l'Etat d'Israël », a-t-il ajouté.

Pour sa part, la dirigeante de la CAPJPO-Europalestine, Olivia Zemor, a dit à l'AFP son intention de « laisser les gens » manifester « s'ils ont envie de le faire ».

Le bilan s'alourdit

Pour rappel, en Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, dont plus d'une centaine dans le seul kibboutz de Beeri et au moins 270 lors d'une rave-party, près de Gaza, selon les autorités.

Côté palestinien, le bilan des bombardements s'est alourdi jeudi à 1.354 morts, d'après les autorités de Gaza. Le Hamas a indiqué que deux de ses responsables avaient été tués par des frappes.

