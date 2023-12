Inflation : « les prix ne reviendront pas au niveau d'avant » (Emmanuel Macron)

Tandis que le sujet de la hausse généralisée des prix sera sur la table des discussions des foyers français lors des fêtes de fin d'année, Emmanuel Macron a tenté de rassurer sur les prochains mois à venir. « On a accompagné sur les prix de l'énergie. On a protégé les Français », a-t-il affirmé en guise de bilan pour l'année 2023, lors de l'émission « C à vous », diffusée en direct depuis le palais de l'Elysée sur France 5.

« La moitié de nos compatriotes ont eu leur revenu qui ont suivi l'inflation (...) la moitié a été réindexé au moins sur l'inflation. C'est ce qu'on a fait », a-t-il enchaîné.

Pour autant, alors que l'inflation se révèle durable pour nombre de foyers voyant leur pouvoir d'achat se réduire, le chef de l'Etat a aussi joué la carte de la franchise :

« Les prix vont arrêter de monter mais, non, ils ne reviendront pas au niveau d'avant. »

Là-dessus, Emmanuel Macron reprend les propos de son ministre des Finances. « Est-ce que à la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d'inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid ? La réponse est non », avait estimé Bruno Le Maire. Au début de l'année 2022, le ministre de l'Economie tablait sur une inflation passagère et reviendrait à des niveaux faibles.

La question des salaires par rapport à l'inflation

Dès lors, se pose la question des salaires. « On va avoir des prix qui vont se stabiliser en 2024. (...) Les salaires continueront de suivre ces évolutions. Nous serons vigilants », a assuré le locataire de l'Elysée, mentionnant le dialogue avec les « partenaires sociaux » sur le sujet.

Pour rappel, l'inflation atteindrait 5,7% en moyenne annuelle en 2023 et tomberait à 2,5% en 2024, mesurée selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) permettant la comparaison entre pays européens, selon la Banque de France.