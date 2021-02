L'État renforce la plateforme 1jeune1solution pour débloquer 30.000 nouveaux stages

Matignon a annoncé hier le renforcement du dispositif 1jeune1solution au 1er mars et Jean Castex entend en faire une référence pour l'insertion des jeunes. (Crédits : POOL New)

Sur une moyenne de 500.000 stages par an, près de la moitié ont dû être reportés ou annulés à cause de l'épidémie, indiquait en mai dernier le ministère de l'Enseignement supérieur. Neuf mois plus tard, Matignon annonce un renforcement du dispositif 1jeune1solution en mars pour aider les étudiants et les jeunes diplômés.