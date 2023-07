La production industrielle confirme son rebond en mai à +1,2%

La production industrielle, surveillée de près en raison de son impact sur la croissance économique, confirme son rebond. Après avoir augmenté de +0,8% en avril, elle a enregistré une hausse de +1,2% en mai, selon les données publiées ce mercredi 5 juillet par l'Insee. C'est mieux qu'attendu puisque les économistes interrogés par Reuters attendaient plutôt en moyenne une production industrielle en baisse de -0,2%.

La production manufacturière a augmenté de +1,4% en mai. Elle a été tirée par une très forte hausse de +45,1% de la production dans le secteur cokéfaction-raffinage « avec la fin des mouvements de grève dans les raffineries », a détaillé l'Institut national de la statistique. Les grèves dans les raffineries avaient provoqué une chute de -25,8% de la production en avril et de -13,3% au cours des trois derniers mois, par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur les trois derniers mois (mars à mai) comparé à la même période de l'an passé, la production industrielle est en hausse de 1,5%, et de 2,1% pour la production manufacturière.

L'automobile et l'agro-alimentaire repartent à la hausse

En mai sur un mois, la grande majorité des secteurs sont orientés à la hausse. Notamment l'automobile avec une augmentation de +5,8%, après -1,7% en avril. Ce secteur a progressé de +25,4% sur les trois derniers mois, comparés à la même période de l'an dernier. L'industrie automobile est « moins affectée qu'il y a un an par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques », explique l'Insee.

La fabrication de biens d'équipement augmente de +1,5% sur un mois et de +8% sur les trois derniers mois comparés à la même période de 2022. Celle de la production dans les industries agro-alimentaires grimpe de +1,6%, après -0,5% un mois plus tôt.

En revanche, la catégorie « autres matériels de transport » qui comprend l'aéronautique, est en recul de -2,1% sur un mois, tout comme le secteur textile-habillement, qui baisse de -2,9%, et la pharmacie qui subit un tassement de -1,8%.

Mais l'inquiétude concerne surtout « la production de certaines branches intensives en énergie [qui] baisse fortement », relève l'Insee. C'est notamment le cas pour la sidérurgie, qui voit sa production chuter de -19,1% sur les trois derniers mois, comparés à la même période de 2022. Idem pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton qui diminue de -24,2% et celle de produits chimiques de base, en recul de -13,1% sur la même période.

Ailleurs dans le monde, une production entre hausse et baisse La production industrielle française fait mieux que sa voisine espagnole en mai. Cette dernière a progressé de 0,6% sur un mois grâce à une forte hausse d'activité dans l'industrie du tabac et dans le secteur textile, d'après l'Institut national de la statistique (INE). Elle avait auparavant reculé de 1,9% en avril et évolue globalement en dents de scie depuis plusieurs mois dans la péninsule ibérique. Outre-Atlantique, la production industrielle américaine a reculé de 0,2% en mai par rapport à avril, plombée par la chute de la production d'électricité, selon les données de la Banque centrale américaine. Un recul un peu plus fort qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur une baisse de 0,1 point, selon le consensus de Briefing.com. C'est pire au Japon : la production industrielle a reculé en mai (-1,6% sur un mois) pour la première fois en quatre mois, selon des données préliminaires publiées la semaine dernière. Elle souffre notamment de la faiblesse de la demande extérieure.

