Le marché automobile français continue à retrouver de l'allure

Le marché automobile français poursuit son embellie après un an et demi très compliqué et signe une progression à deux chiffres pour les voitures particulières sur les six premiers mois de l'année. Sans arriver au niveau d'avant la crise sanitaire, cette performance semestrielle lui permet revenir quasiment aux chiffres enregistrés il y a deux ans. Néanmoins, ce ne sont pas les groupes français qui en profitent le plus.