La taxe foncière explose (+51%, +25%...) dans certaines villes pour les propriétaires

Pour 2023, la taxe foncière arrive avec quelques hausses spectaculaires pour certains contribuables. Depuis vingt ans, cet impôt payé par plus de 34 millions de particuliers en France, pèse de plus en plus lourd dans le budget de ceux qui ont accédé à la propriété. Cette année, la hausse est nourrie par trois facteurs : l'inflation, l'évolution de la valeur locative, et la majoration décidée par certaines villes telle que Paris.