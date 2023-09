Laurent Berger rebondit au Crédit Mutuel

Les nouvelles fonctions de Laurent Berger sont connues. L'ancien secrétaire général de la CFDT Laurent Berger va rejoindre le Crédit Mutuel pour y mettre sur pied un centre d'expertise consacré à « la révolution climatique et environnementale », a annoncé mardi le groupe bancaire mutualiste.

Cet « Institut Crédit Mutuel Alliance Fédérale » sera directement rattaché à la direction générale et confié à Laurent Berger « qui rejoint le groupe le 15 septembre et devra mener la mission de préfiguration de cet institut, afin qu'il soit opérationnel au printemps 2024 », a précisé le Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans un communiqué. « La production de ce centre d'expertise sera utilisée par les équipes opérationnelles, dans le respect de leurs responsabilités », a ajouté le groupe.

Une reconversion soutenue par Marylise Léon

A 54 ans, Laurent Berger rejoint la banque mutualiste quelques semaines après avoir quitté la tête de la CFDT. Il a été remplacé par la secrétaire générale de l'organisation syndicale depuis novembre 2012 Marylise Léon, numéro deux du syndicat depuis 2018. Tous les deux ont mené au premier semestre 2023 la bataille contre la réforme des retraites, finalement adoptée. L'arrivée de M. Berger au Crédit Mutuel, « une banque mutualiste » n'a « rien de choquant », pour la nouvelle N.1 de la CFDT, Marylise Léon sur France 5, mardi. « Laurent est fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Donc il va travailler notamment sur les enjeux de transition écologique. C'est dans la continuité », a mis en avant Marylise Léon.

L'ancien syndicaliste est un proche de Nicolas Théry, actuel président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et lui même ancien de la CFDT où il a occupé pendant deux ans le poste de secrétaire confédéral chargé des questions économiques entre 2000 et 2002. Par ailleurs le groupe a annoncé que son directeur général Daniel Baal prendra au 1er janvier 2024 la présidence du conseil d'administration du CIC, et deviendra ainsi le nouveau dirigeant de cette banque filiale du Crédit Mutuel.