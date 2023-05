La décarbonation de l'économie va alourdir considérablement l'endettement de la France (France Stratégie)

Les investissements massifs nécessaires à la transition climatique vont impacter négativement aussi bien la croissance que la dette publique, d'après un rapport de France Stratégie. Mais cet endettement est « légitime » et retarder les investissements ne ferait qu'augmenter l'effort à fournir par la suite. L'organisme envisage de taxer le patrimoine financier des ménages les plus aisés et prévient sur l'important de répartir « équitablement » le coût économique de la transition.