Les agriculteurs préparent le « siège » de Paris, une « semaine de tous les dangers », selon la FNSEA

Si le gouvernement fait toujours preuve de tolérance vis-à-vis des actions des agriculteurs, qui prévoient un « siège » de Paris dès 14h, le ton se veut plus ferme.

Dimanche, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a professé une « tolérance zéro sur les violences et les dégradations », tout en disant douter qu'un blocage d'accès routiers à Paris serve les « intérêts des agriculteurs ».

Huit points de blocage prévus autour de Paris

A l'issue d'une réunion interministérielle de crise, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait part d'une « modération » demandée aux quelque 15.000 membres des forces de l'ordre mobilisés qui ne devront pas « intervenir sur les points de blocage » mais les « sécuriser ». Il a expliqué qu'Emmanuel Macron avait donné « pour consigne » de « garantir que les tracteurs ne se rendent pas à Paris et dans les grandes villes pour ne pas créer des difficultés extrêmement fortes », et également de faire en sorte que le marché international de Rungis « puisse fonctionner ainsi que les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy ».

Huit « points de blocage » sont prévus : sur l'aire de Chennevières (autoroute A1), à hauteur de Jossigny (A4), à Ourdy (A5), Villabé (A6), au péage de Buchelay (A13), à Longivilliers (A10), entre le pont de Gennevilliers et la D311 (A15) et à hauteur de l'échangeur D301 de l'Isle-Adam (A16), a indiqué dimanche soir à l'AFP la FRSEA d'Ile-de-France. La mobilisation devait reprendre tôt lundi autour de Lyon, selon la préfecture du Rhône, qui a évoqué une opération escargot venue des Monts du Lyonnais puis des blocages d'autoroutes. Les branches locales de la FNSEA et les JA ont promis « des ramifications partout dans la région ».

« On appelle tout le monde au calme et à la détermination », a déclaré Arnaud Rousseau, président de la FNSEA disant ne pas vouloir un drame comme celui de Pamiers (Ariège) où une agricultrice et sa fille ont été tuées mardi sur un barrage : « Pas question qu'il y ait d'autres accidents ». Il a aussi exhorté le gouvernement à « aller beaucoup plus loin » dans ses annonces en faveur du monde agricole. Gabriel Attal a dévoilé vendredi des mesures d'urgence, dont l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), des indemnités gonflées pour les éleveurs dont les bovins ont été touchés par la maladie hémorragique épizootique.

« On n'a pas bien vécu ce qui s'est passé la semaine dernière: la com', les caméras, le ballot de paille et tout ça, ce n'est pas notre truc. Ce qu'il nous faut nous, c'est des décisions dont on sent qu'elles changent le logiciel », a lancé Arnaud Rousseau face à des paysans bloquant l'autoroute A16 à la hauteur de Beauvais (Oise).

Attal résolu « à avancer vite »

Selon le patron de la FNSEA, la séquence qui s'ouvre est celle d'une « semaine de tous les dangers, soit parce que le gouvernement ne nous entend pas, soit parce que la colère sera telle qu'ensuite chacun prendra ses responsabilités ».

De son côté, Gabriel Attal a concédé « que, à travers ces premières mesures, on n'a pas encore répondu à tout ce que je viens d'évoquer et ce qui constitue le malaise et le mal-être de nos agriculteurs aujourd'hui ». « Et je suis résolu à avancer, avancer résolument, à avancer vite », a déclaré le Premier ministre à La Riche (Indre-et-Loire). Peu auparavant, dans une ferme au nord-est de Tours, Gabriel Attal a été interpellé sur de multiples volets de la crise: baisse des revenus, retraites faibles, complexité administrative, inflation des normes, concurrence étrangère... « Je veux qu'on clarifie les choses et qu'on voie les mesures que l'on peut prendre, supplémentaires, sur ces histoires de concurrence déloyale », a assuré le chef du gouvernement.

Négociations commerciales : le gouvernement met la pression sur les gros industriels Le gouvernement a mis la pression sur les négociations commerciales entre supermarchés et gros industriels, déjà tendues en raison du contexte inflationniste, et qui doivent prendre fin mercredi soir. Le Premier ministre a annoncé que « dans les prochains jours », le gouvernement allait « sanctionner très lourdement trois entreprises » qui ne respectent pas les lois Egalim visant à protéger le revenu des agriculteurs dans le cadre des discussions entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agro-industrie. Il a également promis un renforcement des contrôles et une « pression maximale » sur les négociations en cours. En novembre, le gouvernement avait fait voter une loi pour avancer de quelques semaines les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'agro-industrie, destinées à fixer les conditions de vente (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) d'une large part des produits vendus en grandes surfaces. L'objectif des autorités était de faire redescendre plus rapidement dans les rayons des supermarchés les baisses de certains prix de gros, afin d'alléger autant que possible la pression inflationniste sur le portefeuille des ménages. Néanmoins, les acteurs sont à peu près d'accord pour dire qu'il ne faut pas attendre de baisse de prix massive ou généralisée à l'issue des discussions. Et que si quelques prix vont sans doute baisser, ce sera sans commune mesure avec plus de 20% d'inflation observée ces deux dernières années. Dans leur dernière ligne droite, les négociations commerciales ont aussi été percutées par le mouvement de grogne chez les agriculteurs : certains producteurs ont reproché au gouvernement de prioriser dans les prises de parole la lutte contre l'inflation à la défense du revenu des agriculteurs.

(Avec AFP)