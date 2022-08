Les défaillances d'entreprises en hausse, mais le niveau reste inférieur à l'avant-Covid

Les défaillances d'entreprises en France se poursuivent en juillet leur lente accélération sur un an au mois de juillet d'après les données publiées mercredi de la Banque de France. De juillet 2021 à 2022, 34.653 entreprises ont déclaré avoir connu une cessation de paiement. Un chiffre supérieur de 23,1% à la période entre 2021 et 2022.

La tendance à la hausse s'observe et s'intensifie légèrement depuis plusieurs mois. En juin, la hausse sur un an était de 15,9% par rapport à la même période de 2021, et de 10,0% en mai.

Mais malgré ces augmentations successives le taux annuel de défaillances demeure inférieur de 32,2% par rapport à la période précédant le Covid-19, toujours selon les chiffres de la Banque de France. Il est en effet difficile de dessiner une dynamique de long-terme des défaillances tant la pandémie a perturbé le rythme des défaillances.

Le flou du quoiqu'il en coûte

Entre autres causes : le ralentissement de l'activité dans les tribunaux de commerce mais aussi les mesures de soutien à la trésorerie des entreprises qui leur a évité la cessation de paiements.

L'importance du "quoiqu'il en coûte" avait fait chuté le nombre de défaillances en France à environ 27.000 en 2021, alors qu'il dépassait 50.000 par an avant la crise sanitaire. L'immense majorité de ces aides ont été supprimés, à l'exception de crises ponctuelles comme les incendies en Gironde. Sur le mois de juillet 2022, "le nombre de défaillances reste un peu supérieur à 3.000, comme globalement depuis le début de l'année", précise la Banque de France dans son bilan mensuel.

En première ligne, les très petites entreprises représentent une part de plus en plus importante des défaillances d'entreprises sur douze mois par rapport aux douze mois précédents (+44,4%) ainsi que les petites entreprises (+36,4%). Les faillites d'entreprises de taille intermédiaire sont elles en recul de 39,5%.