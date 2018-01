Les entreprises doivent-elles préserver l'environnement ?

Quel est le rôle de l'entreprise dans la société ? La question doit être tranchée dans la future loi PACTE (pour Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), initiative commune de quatre ministres : Muriel Pénicaud (Travail), Nicolas Hulot (Transition écologique), Bruno Le Maire (Économie) et Nicole Belloubet (Justice). Une mission gouvernementale, confiée à Jean-Dominique Senard, Pdg de Michelin, et à Nicole Notat, ex-secrétaire générale de la CFDT, a même été diligentée pour proposer une réponse.

Préserver l'environnement, le cadet des soucis des entrepreneurs

En décembre, Nicolas Hulot avait déclaré que les entreprises ne pouvaient pas se contenter de rechercher le profit, mais devaient aussi prêter attention aux "dégâts environnementaux" que peut engendrer leur activité.

Qu'en pensent les chefs d'entreprises ? Sur les 607 dirigeants interrogés dans le cadre de "La Grande Consultation" de janvier réalisée par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/Europe 1*, environ 1 sur 10 estime que "contribuer à la préservation de l'environnement" est le rôle principal de l'entreprise dans la société. Seuls 3% ont cité ce rôle comme priorité numéro une.

La priorité : créer de la richesse et de l'emploi

D'après les interrogés, les entreprises doivent d'abord "créer de la richesse et de l'emploi", que ce soit dans leur territoire (55% des répondants) ou en France en général (48%).

Les dirigeants semblent également concernés par les conditions de travail de leurs employés. Près de la moitié considère que l'entreprise doit "donner les moyens à ses salariés de s'épanouir professionnellement".

De la même manière, le rôle du chef d'entreprise dans la société est questionné. Les répondants estiment en priorité que leur mission est de veiller à la rentabilité de leur entreprise (39%), devant le fait de développer leur territoire (28%), de transmettre un savoir-faire (27%) et d'innover (25%).

Malheureusement pour le ministre de la Transition écologique, les questions environnementales arrivent à nouveau bonnes dernières parmi les priorités des chefs d'entreprise. Seuls 5% estiment que c'est leur rôle de "préserver l'environnement".

