Les Français se préparent déjà à un match Edouard Philippe contre Marine Le Pen en 2027

Par deux fois, en 2027 et en 2022, le duel final de la présidentielle s'est joué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À en croire notre baromètre Elabe pour La Tribune et CCI France, publié à l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, les Français semblent vouloir pour 2027 un match entre Edouard Philippe et la présidente du Rassemblement national. La question posée dans notre sondage n'est pas aussi directe : nous leur avons seulement proposé de dire qui, sur une liste de 23 personnalités, serait en capacité de susciter un espoir d'amélioration en France.

Philippe, Le Pen, Macron dans le tiercé

Les résultats, dans les tableaux ci-dessous sont assez tranchés puisque Edouard Philippe, qui depuis son départ de Matignon est l'homme politique le plus populaire, endosse le maillot jaune avec 33% de réponses positives, devant Marine Le Pen (28%). Emmanuel Macron, en charge du pays, arrive en troisième position ce qui est une belle satisfaction après la séquence des retraites. Les Français ont cependant un regard assez mitigé sur son bilan un an après sa réélection : par rapport à la situation connue avant son arrivée au pouvoir en 2017, 48% des Français, un sur deux donc, considèrent que le président de la République aura dégradé la situation économique du pays et seulement 15% qu'il l'aura améliorée. Un regard qui peut sembler injuste au vu de la baisse du chômage à près de 7% et de la création de 1,7 million d'emplois sur la période. Mais la politique est aussi un exercice de résistance à l'ingratitude...

Macron ne pouvant pas se représenter en 2027, notre liste fait apparaître la hiérarchie des positions de toutes celles et ceux qui pourraient briguer l'Elysée dans quatre ans. Précision importante, ce sondage a été réalisé du 26 au 28 juin, avant les émeutes qui ont, dans le dernier sondage Elabe pour BFM, montré une nouvelle progression de Marine Le Pen.

Bruno Le Maire et Xavier Bertrand en embuscade

Parmi les autres personnalités qui se signalent dans notre baromètre, on retrouve dans l'ordre (et après le tiercé de tête) une hiérarchie nouvelle qui devrait intéresser les futurs possibles candidats : Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances arrive quatrième, suivi de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. Deux personnalités de droite modérée, sociale plus que libérale, loin devant Darmanin ou Wauquiez à qui l'on prête autant d'ambition. La droite dure n'est donc pas forcément vue comme une solution pour sauver la France, mais là encore c'était avant les émeutes et les saccages des centres-villes.

François Ruffin et Laurent Berger font une percée

Apparaissent aussi en très bonne place des personnalités avec une sensibilité de gauche qui font une percée dans l'opinion. François Ruffin, qui s'émancipe à la fois de LFI et de la Nupes pour tenter un rassemblement plus large à gauche est en sixième place juste devant la Première ministre Elisabeth Borne ou le ministre du Budget, Gabriel Attal. Ruffin devance largement Jean-Luc Mélenchon, qui n'apparaît qu'à la onzième place derrière le communiste adepte des barbecues Fabien Roussel. Les cartes seraient-elles en train de se rebattre à gauche ? Mélenchon reste en tête dans son électorat de 2022. Nous avons également testé l'ancien leader de la CFDT Laurent Berger qui à force de démentir toute ambition politique suscite quand même l'espoir de 15% des Français, devant Yannick Jadot, le candidat écologiste de 2022. Clairement, Laurent Berger a un espace politique qui s'ouvre à lui, impact de son bras de fer avec Emmanuel Macron pendant la séquence des retraites.

Toujours à gauche, le classement montre un Bernard Cazeneuve nettement en avance sur Anne Hidalgo ou Carole Delga, au coude-à-coude avec Sandrine Rousseau. C'est toutefois la présidente de la région Occitanie qui recueille le moins d'opinions négatives par rapport à ses concurrents de gauche (44% de non contre 70% pour Hidalgo et 57% pour Cazeneuve). Le jeu reste donc assez ouvert.

Scepticisme général

Ceci dit, relève Bernard Sananes, le patron d'Elabe, ce sondage révèle surtout un scepticisme généralisé à l'égard de l'ensemble des responsables politiques. Face à l'enjeu de recréer un espoir et une dynamique positive dans le pays, aucun ne parvient à convaincre plus de 33% des Français, niveau d'Edouard Philippe en tête, ni à rassembler au-delà de leur socle électoral. Même s'il s'est retiré sur son Aventin Havrais, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron arrive largement en tête dans l'électorat de Macron 2022, ce qui peut apporter au fondateur d'Horizons du vent dans les voiles pour 2027. Ses prises de position récentes sur l'Algérie, l'immigration et l'école lui permettent aussi de recaler son centre de gravité à droite. D'ailleurs, on dit que pour les sénatoriales de septembre, il demanderait à la dizaine de sénateurs se revendiquant de lui de ne pas siéger avec Renaissance, mais avec le centre ou LR.