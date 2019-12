Les syndicats unis dans le rejet de la réforme des retraites

Edouard Philippe devait les convaincre, calmer leur colère. C'est raté. L'ensemble des organisations syndicales engagées contre la réforme des retraites ont fait part, ce mercredi, de leur déception, à l'issu des annonces sur le sujet présentées par le Premier ministre. Pire, le fossé s'est même creusé avec la CFDT, seul syndicat favorable à la réforme et ne participant pas à la grève, qui a clairement exprimé sa défiance à l'issu de l'allocution d'Edouard Philippe prononcée devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE). "La ligne rouge est franchie" avec la confirmation de l'instauration de l'âge d'équilibre à 64 ans, a noté, sèchement, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.

"Il y avait une ligne rouge dans cette réforme, c'était le fait de ne pas mélanger la nécessité d'une réforme systémique (...) et la réforme paramétrique qui demanderait aux travailleurs de travailler plus longtemps, cette ligne rouge est franchie", a-t-il dit.

"Elargir" le mouvement et à l'installer "dans la durée"

Visiblement agacé, le numéro un de la CFDT prévoit de réunir les instances de son syndicat dans l'après-midi pour "décider des actions dans les jours à venir". De son côté, l'UNSA, le second syndicat à la SNCF, dit regretter des mesures qui ne sont "pas à la hauteur de nos revendications". Laurent Escure, son secrétaire général, a ainsi exprimé sa "déception" après les annonces d'Edouard Philippe.

Il a, lui aussi, estimé qu'une "ligne rouge" avait était dépassée avec la décision d'instaurer un âge pivot à 64 ans. "On a eu la désagréable surprise, qui est une ligne rouge pour nous, qui est la question de la mesure d'âge", a déclaré M. Escure qui a assuré que la mobilisation de ses fédérations à la SNCF, la RATP et chez les enseignants pourrait "se globaliser". En début d'après-midi, l'UNSA a appelé à "élargir" le mouvement et à l'installer "dans la durée" alors que l'intersyndicale annonçait, mardi 10 décembre, une nouvelle mobilisation prévue pour le mardi 17 décembre.

"Le gouvernement s'est moqué du monde", a réagi pour sa part le numéro un de la CGT Philippe Martinez qui "ne croit pas que les cheminots seront satisfaits" par le discours d'Edouard Philippe. "Le gouvernement veut individualiser le système de retraite (...). Tout le monde va travailler plus longtemps, c'est inacceptable", a déclaré M. Martinez sur LCI.

Alors que la grève dure depuis une semaine, le discours d'Edouard Philippe "ne peut que confirmer la nécessité de renforcer la mobilisation", analyse Force ouvrière. Le syndicat appelle "l'ensemble des salariés du privé et du public à s'y associer".

Visiblement satisfait, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a, lui, qualifié de "bon équilibre" les propositions présentées par Edouard Philippe, tout en regrettant d'avoir "perdu six mois". "Du côté des entrepreneurs que représente le Medef, c'est un bon équilibre entre une réforme qui est redistributive (...) et la nécessité que tout ça doit être financé par quelqu'un et donc qu'il faut, quand c'est possible, qu'on travaille plus longtemps", a-t-il réagi après l'intervention du Premier ministre.

Côté politique, le président de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur Tweeter.

