Livret A : la collecte ralentit à un peu plus d'un milliard en février

Au total, ce placement a engrangé une collecte nette de presque 1,2 milliard d'euros en février, contre un peu plus de 1,9 milliard sur le même mois en 2019, montrent ces chiffres. En ce qui concerne son petit frère, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte nette a représenté en février quelque 370 millions d'euros, en ralentissement également par rapport aux 580 millions moissonnés un an plus tôt sur le même mois.

Ainsi, les deux livrets ont enregistré à eux deux en février une collecte nette d'un peu plus de 1,5 milliard d'euros, contre 2,5 milliards sur la même période en 2019. Ce résultat porte leur collecte cumulée sur les deux premiers mois de l'année à presque 6,1 milliards, soit moins que les 7,1 milliards collectés sur la période janvier-février 2019.

55 millions de Français détiennent un livret A

L'encours total d'épargne placé sur ces deux produits a atteint fin février le montant de 417 milliards d'euros. Produit phare de l'épargne en France, le Livret A, âgé de plus de 200 ans, est aujourd'hui détenu par quelque 55 millions de Français et sert notamment à financer le logement social.

L'épargnant peut déposer ou retirer son argent à tout moment du Livret A, tout en voyant ses dépôts un peu rémunérés et ses gains non imposés. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) fonctionne de manière similaire.