Malgré la pandémie, le patrimoine économique national a atteint un sommet

La pandémie continue de donner le vertige aux comptables nationaux. En dépit du violent plongeon de l'économie française d'environ 8% en 2020, le patrimoine économique national, c'est-à-dire la différence entre la valeur des actifs (financiers et non financiers) et celle des passifs (par nature financiers) dans les secteurs public et privé, bat des records. Selon la dernière étude de l'Insee dévoilée ce vendredi premier octobre, le patrimoine net financier s'est élevé à 17,682 milliards d'euros fin 2020, soit une hausse de 6,9% par rapport à 2019. Ce montant vertigineux qui prend en compte le patrimoine des ménages, des entreprises et les administrations publiques s'établissait à environ 16.420 milliards un an plus tôt.

L'immobilier a boosté le patrimoine net des ménages

Le patrimoine des ménages s'est établi à 13.440 milliards d'euros à la fin de l'année 2020. Il a ainsi augmenté de 6,4% contre 7% en 2019. A l'intérieur de ce patrimoine, l'immobilier constitue le principal moteur de cette dynamique. En effet, le patrimoine des ménages a pu profiter de la hausse marquée des prix de l'immobilier (construction et terrains bâtis). En dépit de la crise sanitaire qui a chamboulé les transactions en 2020, le marché de l'immobilier a été relativement porteur au deuxième semestre au moment de la réouverture de l'économie. Il faut néanmoins rappeler que cette hausse des prix de l'immobilier n'a pu profiter qu'aux ménages propriétaires et aux investisseurs.

Le patrimoine financier des ménages a bondi de 6% en 2020 pour atteindre plus de 4.300 milliards d'euros. La mise sous cloche de l'économie tricolore pendant une longue période a fortement réduit les possibilités de consommer. En outre, la mise en place d'un arsenal de dispositifs pour soutenir le revenu des ménages a permis la constitution d'une épargne importante qui reste cependant inégalement répartie. La plupart des enquêtes menées par des économistes ont montré que cette montagne d'épargne avait été principalement accumulée par les foyers les plus aisés. En effet, une grande partie de leurs dépenses de consommation (voyages, hôtellerie, luxe, restaurant) a été "empêchée" par les mesures de confinement ou de restriction.

Le patrimoine des entreprises augmente également

Chez les entreprises, le patrimoine a également augmenté malgré la plus violente récession enregistrée depuis la Seconde guerre mondiale. Le patrimoine net des sociétés financières et non financières a augmenté respectivement de 11,2% et 23%. Si les encours liés aux actions ont diminué en raison des secousses boursières, les encours liés aux crédit ont décollé. La mise en œuvre des prêts garantis par l'Etat (PGE) au début de la crise ont généré d'impressionnants flux bancaires auprès des entreprises. Ces flux sont évalués à 153 milliards d'euros par l'Insee à mettre en regard du montant de 130 milliards d'euros de PGE.

Si la plupart des voyants économiques sont au vert, la transformation des aides à partir de ce premier octobre et le remboursement des PGE à partir du printemps 2022 pourraient provoquer une hausse des faillites dans les mois à venir. Sans prévoir de catastrophe, la plupart des économistes et spécialistes interrogés par La Tribune récemment expliquaient que si une hausse des défaillances pouvait arriver, la plupart ne s'attendent pas à une déferlante de faillites. Du côté du patronat, les craintes sont relativement limitées. Lors d'une table ronde organisée au Sénat sur les perspectives économiques jeudi 30 septembre, le directeur général du Medef Christophe Beaux a rappelé que "près de 700.000 prêts ont été accordés pour 140 milliards d'euros que le taux de défaillance à venir n'est pas catastrophique. Il n'y pas de crainte d'ordre systémique sur le remboursement des PGE".

L'écart se creuse entre le public et le privé

L'un des résultats intéressant de cette étude est qu'il montre que la différence de patrimoine entre les secteurs public et privé s'est considérablement creusée lors de la pandémie en 2020. Ainsi, le patrimoine des administrations publiques s'est fortement dégradée l'année dernière (-39%) après une hausse en 2019. Si le patrimoine non financier a accéléré, le patrimoine financier s'est détérioré en raison principalement de la crise.

En effet, l'Etat a dû émettre des titres de créances bien plus volumineuses en 2020 qu'en 2019 (286 milliards d'euros contre 72 milliards d'euros) pour financer les principales mesures afin d'amortir les effets de la crise (chômage partie, fonds de solidarité). Bercy en charge de ces émissions a pu profiter d'une politique monétaire accommodante et de taux d'intérêt négatifs pour assurer les besoins de financement de l'Etat. Résultat, la dette de l'Etat s'est envolé d'environ 15 points pour atteindre 116% du produit intérieur brut.

