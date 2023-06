Patricia Barbizet prend la présidence de l'Afep, première femme à la tête du lobby patronal

Une femme à la tête de l'Afep, c'est une première. Patricia Barbizet, 68 ans, entrée chez Renault au milieu des années 1970 après des études à l'ESCP, succède à Laurent Burelle, président de l'équipementier automobile Plastic Omnium qui dirigeait l'association depuis mai 2017.

Femme d'affaires, elle a occupé une trentaine d'années des postes de direction du groupe Pinault. « Adolescente, j'aurais assez volontiers fait de la politique », confiait en 2021 à l'entrepreneuse et podcasteuse Pauline Laigneau celle qui aimait alors regarder à la télévision la sortie du Conseil des ministres. Elle a vu sa vie « changer en 12h » en octobre 1988 à la suite de sa rencontre avec François Pinault, raconte-t-elle à Pauline Laigneau. « Je l'ai rencontré le jour de l'introduction en Bourse du groupe Pinault, (à l'époque) un groupe de bois et de matériaux de construction » bien avant de devenir un géant du luxe renommé Kering. « J'ai été très impressionnée en quelques minutes », la rencontre a été « une sorte de coup de foudre professionnel ».

Présidente du conseil de surveillance du groupe Pinault

Le début d'une ascension régulière au sein de la galaxie Pinault, jusqu'à devenir présidente du conseil de surveillance du groupe - la première femme à accéder à une telle fonction dans une entreprise du CAC 40. Elle a ensuite fondé Temaris et Associés, une société d'investissement en technologie et innovation. Ancienne présidente de la Philharmonie de Paris et de la très élitiste association Le Siècle, Patricia Barbizet a siégé à de nombreux conseils d'administration de grands noms du capitalisme français (Bouygues, Air France, TotalEnergies, Pernod Ricard, CMA CGM...). Grand officier de la Légion d'Honneur depuis le 1er janvier 2023, elle connaît bien l'Afep puisqu'elle préside le Haut Comité de gouvernement.

Si elle estime ne pas avoir connu de grand échec dans sa vie, « un grain de sable m'a beaucoup servi de leçon : c'est lorsque j'avais postulé dans une prépa et qu'on m'avait répondu « ne semble pas apte à suivre la classe avec profit ». J'avais trouvé ça extrêmement désagréable et je m'étais juré de leur donner tort », expliquait-elle en 2021.

De nombreux dîner en compagnie de ministres

Fondée en 1982, l'Afep réunit 115 des plus grandes entreprises françaises qui représentent 12% des salariés du secteur privé en France. Réputée pour sa discrétion, l'association entretient des liens étroits avec le pouvoir politique national et européen. En 2022, des dîners ont ainsi été organisés avec pas moins de cinq ministres du gouvernement actuel (Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Olivier Dussopt, Clément Beaune, Gérald Darmanin) et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, à en croire son rapport d'activité 2022. L'Afep édicte régulièrement des recommandations à destination des grandes entreprises françaises (le « Code Afep-Medef »). La dernière mise à jour de ces préconisations date de décembre et elle suggérait notamment de lier davantage la rémunération des grands patrons français à l'atteinte d'objectifs climatiques. L'Afep pèse également sur les sujets fiscaux et a notamment soutenu en 2022 la suppression progressive de la CVAE, un impôt de production qui disparaîtra définitivement en 2024.

Dotée d'un budget annuel de 7,5 millions d'euros selon son dernier rapport d'activité, l'association compte dans son conseil d'administration des dirigeants emblématiques du CAC40 comme Alexandre Bompard (Carrefour), Catherine MacGregor (Engie) ou Patrick Pouyanné (TotalEnergies).

Les femmes au pouvoir

L'arrivée de Patricia Barbizet, annoncée dès la mi-mars, survient après l'élection de deux dirigeantes féminines à la tête des principaux syndicats français : Marylise Léon a succédé le 21 juin à Laurent Berger à la tête de la CFDT, plus de deux mois après la désignation de Sophie Binet à la CGT pour prendre le relais de Philippe Martinez.

Actuelle vice-présidente du Mouvement des entreprises de France (Medef), Dominique Carlac'h est par ailleurs candidate à sa présidence, face à l'actuel N.2 Patrick Martin. L'élection du prochain dirigeant de la première organisation patronale de France est prévue le 6 juillet.

