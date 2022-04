Pouvoir d'achat, retraites, salaires, UE, Russie....Macron et Le Pen croisent le fer lors du débat de la présidentielle

Lors du débat très attendu de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont opposés sur les méthodes pour protéger le pouvoir d'achat, notamment sur l'énergie, le premier défendant le "bouclier" actuel et son projet de "chèque alimentaire", la seconde prônant une baisse de TVA. Marine Le Pen a expliqué vouloir baisser la TVA sur l'énergie à 5,5% au lieu de 20% ainsi qu'une TVA à 0% sur un panier de produits de première nécessité, "tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance", ce qui selon elle est le cas.

Une donnée contestée par Emmanuel Macron, qui lui a reproché de comparer à tort la croissance trimestrielle et l'inflation annuelle, alors qu'en termes trimestriels, la croissance est, a-t-il dit, supérieure à l'inflation. "Donc votre mesure ne pourrait pas s'appliquer aujourd'hui", a-t-il dit.

"Il y a un point de différence", a-t-elle répondu. "Oui mais dans l'autre sens", a rétorqué Emmanuel Macron.

Il a aussi souligné qu'elle avait voté à l'Assemblée contre le bouclier énergie. "Pourquoi?" a-t-il lancé à son adversaire qui concédait le besoin de mesures conjoncturelles si nécessaire.

"Je me réjouis que vous soyez pour garder (le bouclier) alors que vous ne l'avez pas voté comme députée, c'est une correction de jugement", a-t-il attaqué.

"La baisse de TVA sera pas une mesure efficace car elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs" et "elle est injuste car elle n'est pas ciblée et touchera nous quatre qui n'en avons pas besoin" au lieu des ménages qui sont "à l'euro près" pour lesquels "le chèque est le plus adaptés".

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont accrochés mercredi en débat d'entre deux tours sur leurs propositions respectives d'incitations à augmenter les salaires et primes, chacun accusant l'autre de faire croire que les hausses seront "automatiques".

"Vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen". "Tout comme vous n'allez pas faire les primes, Monsieur Macron", se sont répondu les deux candidats à la présidentielle, en évoquant la thématique du pouvoir d'achat.

La cheffe de file du Rassemblement national a défendu sa proposition de geler "les cotisations patronales" en cas d'augmentation de "10% des salaires jusqu'à 3 fois le Smic"

"C'est certes un manque à gagner" pour l'Etat mais "ça n'est pas une dépense directe", a assuré Madame Le Pen.

De son côté, Emmanuel Macron est revenu sur le dispositif de prime versée par les entreprises, qui sera défiscalisée jusqu'à 6000 euros.

"Mais dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banquier, il vous demande votre salaire et il se moque des primes", a argué Mme Le Pen, "parce qu'il sait qu'un coup, vous aurez la prime et puis peut être un coup, vous ne l'aurez pas".

"Donc on voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français", a-t-elle plaidé.

En retour, Emmanuel Macron a rétorqué que dans sa proposition comme celle de Mme Le Pen existait "une part d'aléa".

"Vous n'augmentez pas les revenus car vous n'administrez pas les salaires", a-t-il souligné.

"Je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%, ce n'est pas automatique", a-t-il insisté.

Opposition sur l'âge de départ à la retraite

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont également opposés sur l'âge de départ à la retraite, que le chef de l'Etat souhaite porter progressivement à 64 ou 65 ans tandis que la présidente du RN veut rester "entre 60 et 62 ans". Marine Le Pen a assuré qu'avec elle les salariés "partiront à la retraite entre 60 et 62 ans" et que "pour avoir une retraite pleine, il leur faudra entre 40 et 42 annuités".

Elle a aussi défendu un système "progressif" où "ceux qui auront eu un premier emploi significatif avant 20 ans pourront partir à la retraite à 60 ans, après 40 annuités". "Progressivement, au fur et à mesure de l'âge auquel on rentre dans le système, on atteindra maximum 42 annuités 62 ans", a-t-elle assuré.

"C'est évidemment fort différent du projet de monsieur Macron qui veut faire travailler tout le monde jusqu'à 65 ans", a-t-elle ajouté, voyant là "une injustice absolument insupportable".

Car "envisager que plus personne ne puisse avoir une retraite pleine, car plus personne n'arrivera à cet âge-là avec le nombre d'annuités qui va évidemment augmenter" est "profondément injuste" et "absolument pas justifié sur le plan budgétaire", a martelé Mme Le Pen.

"Je veux garder ce trésor qu'est notre système par répartition" a répliqué Emmanuel Macron, selon qui "il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler progressivement plus" avec d'une part "le plein emploi" mais aussi en "décalant l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an".

Cela signifie porter cet âge "en 2028 à 64 ans, et en 2031 à 65 ans", a-t-il ajouté, en défendant un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité". "Vous vous proposez de supprimer le système de pénibilité, je pense que c'est une mauvaise idée", a assuré le chef de l'Etat.

Il a aussi prôné de passer le montant minimum des retraites "à 1.100 euros" pour "ceux qui ont une carrière complète" et de "supprimer les principaux régimes spéciaux".

Sur ce sujet des retraites aussi Emmanuel Macron a taclé son adversaire: "vous n'expliquez jamais comment vous financez (...) vous n'êtes pas honnête avec les gens" et "soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités", a-t-il lancé.

"Le libre-échange tue la planète" (Marine Le Pen)

Marine Le Pen a dénoncé "l'hypocrisie" consistant selon elle à parler de lutte contre le changement climatique sans remettre en cause le modèle de libre-échange.

"Le libre-échange tue la planète", a lancé la candidate du Rassemblement national en dénonçant l'impact des importations sur les émissions de gaz à effet de serre.

Qualifiant sa rivale de "climatosceptique", le président sortant a relevé de son côté "l'incohérence" de Marine Le Pen, qui entend subventionner massivement les énergies fossiles pour limiter la hausse des prix de l'énergie.

"Vous êtes climatohypocrite, vous incarnez le pire de l'écologie punitive", a répliqué Marine Le Pen.

Duel musclé sur l'Union européenne

Dans la foulée, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont écharpés sur le sujet européen, le président sortant accusant son adversaire de "mentir sur la marchandise", la candidate de l'extrême droite considérant n'avoir "jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français" dans l'UE.

"L'Europe, c'est pas tout ou rien, ce n'est pas on prend tout et on ne dit rien ou alors on ne prend rien", a entamé Madame Le Pen, en disant "souhaiter rester dans l'Union européenne", mais "profondément la modifier pour faire émerger une alliance européenne des nations".

"Il y a toute une série de politiques de l'Union européenne avec lesquelles je suis en désaccord", a poursuivi celle qui concourt pour la troisième fois à l'élection présidentielle, en citant "la multiplication des accords de libre-échange où l'on vend des voitures allemandes, en sacrifiant des éleveurs à la concurrence des poulets du Brésil ou du boeuf du Canada", en référence au projet d'accord de libre-échange avec le marché américain.

"Quel poulet du Brésil ?", a demandé Emmanuel Macron rappelant qu'il s'était "opposé" à l'accord de l'UE avec le Mercosur car "quand, nous, on demande à nos agriculteurs des choses, on demande la même chose en face".

"Ce que vous décrivez, ça ressemble à une bande à part", lui a rétorqué le chef de l'Etat, en l'accusant de "mentir sur la marchandise". "L'Europe est une copropriété, on ne peut pas décider seul de ripoliner la façade. Vouloir changer tout seul un club, c'est faire bande à part", a-t-il insisté.

"Vous proposez une alliance avec la Russie, c'est toujours dans votre programme, c'est étonnant", a-t-il encore dit.

"Vous dépendez de Monsieur Poutine

Par ailleurs, alors que le sujet du conflit ukrainien venait d'être abordé, le président sortant a accusé Marine Le Pen d'être à la solde du pouvoir russe en raison du prêt contracté auprès d'une banque russe par son parti, l'ex-Front national, aujourd'hui rebaptisé Rassemblement national.

"Vous dépendez du pouvoir, vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt auprès d'une banque russe", a-t-il lancé à son adversaire.

"Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c'est ça le problème", a-t-il souligné.

"C'est faux", a rétorqué Marine Le Pen. "Nous sommes un parti pauvre, ce n'est pas déshonorant", a-t-elle dit, accusant Emmanuel Macron, alors à Bercy, d'avoir empêché l'ex-FN de contracter un prêt en France.

Au coeur de le controverse, le remboursement d'un prêt d'environ 9 millions contracté en 2014 par le Front national auprès d'une banque russe, la First Czech-Russian Bank.

(avec AFP et Reuters)