Macron ou Le Pen ? Ce qui changera pour les contribuables selon le vainqueur de la présidentielle

Aujourd'hui, près de 44% des Français paient l'impôt sur le revenu. Sur la fiscalité, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen promettent tous deux des baisses d'impôts, qui prendront des formes différentes. S'il est réélu, le candidat Emmanuel Macron n'augmentera pas les impôts. Il promet même de les baisser, de 15 milliards d'euros au total, dont la moitié profitera aux ménages. Le président sortant dit pouvoir tenir sa promesse, et être d'autant plus crédible qu'il l'a déjà fait pendant son quinquennat. Il a, par exemple, supprimé la taxe d'habitation progressivement pour tous les Français ou revu le barème de l'impôt sur le revenu.

Son credo pour le prochain mandat, s'il l'emporte : permettre au couple en concubinage de faire une déclaration de revenus commune, comme les couples mariés ou pacsés. Ce qui peut, dans certains cas, faire baisser l'impôt. Au regard des multiples configurations, difficile d'évaluer le coût de cette mesure.

Marine Le Pen veut faire un geste pour les jeunes... et pour les veuves et les veufs

La candidate du Rassemblement national, elle, propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, même pour les plus riches. "Pour qu'ils restent en France et fondent leur famille chez nous", assure-t-elle. Selon des experts, pas sûr toutefois que cette promesse soit en accord avec le principe d'égalité devant l'impôt. Selon les équipes de Marine Le Pen, il en coûtera 2 milliards d'euros par an aux finances publiques.

Marine Le Pen veut aussi favoriser les familles. Aussi, promet-elle d'instaurer une part fiscale pleine et entière pour le deuxième enfant - contre une demi-part aujourd'hui. Ce qui, pour un couple marié ou pacsé avec deux enfants, reviendra à comptabiliser 3,5 parts contre 3 aujourd'hui. Et fera donc baisser l'impôt.

Enfin, elle souhaite aussi rétablir la demi-part fiscale pour les veufs. "Il ne s'agit pas d'une mesure ruineuse", se justifie-t-elle. Moins d'un milliard d'euros de pouvoir d'achat rendu à nos aînés isolés. Ce soutien leur permettra "de s'alimenter, de se chauffer ou de se déplacer sans avoir, continuellement, l'angoisse des fins de mois impossibles", détaille-t-elle dans son programme. Selon la candidate, la mesure profitera à deux millions de personnes pour un gain moyen de 550 euros par an. Et d'après ses calculs, la mesure coûtera plus d'un milliard d'euros par an à l'Etat.

Marine Le Pen veut également baisser la TVA. Celle-ci concernera tous les Français, qu'ils soient imposables ou non. Surtout, la candidate du RN veut redonner du pouvoir d'achat - entre 200 et 300 euros mensuels - en réduisant la TVA sur les carburants, le fuel, l'énergie. Elle promet aussi d'appliquer une TVA à zéro pour une centaine de produits de première nécessité - des produits alimentaires et d'hygiène.

Les riches propriétaires choyés par Marine Le Pen

La candidate du RN prévoit de transformer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) mis en place par Emmanuel Macron, en remplacement de l'ancien ISF, l'impôt sur la fortune. Dans l'IFI, Marine Le Pen exonérera la résidence principale.

"Cela protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l'ISF du fait de la seule valorisation d'un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales", assurait-elle en décembre dernier. La candidate RN exonère aussi de l'IFI ce qu'elle appelle la "résidence unique", c'est-à-dire le bien de personnes qui sont propriétaire mais d'un logement qu'ils n'habitent pas. "Ce que l'on souhaite faire, c'est charger le capital et permettre aux Français de ne pas payer d'impôts sur leur résidence principale", justifie son équipe.

Le seul impôt que le RN instaurera concernera la spéculation financière.

Tous deux supprimeront la redevance audiovisuelle

Emmanuel Macron comme Marine Le Pen veulent en finir avec la redevance audiovisuelle. Cet impôt de 138 euros devrait donc disparaître. Pour Emmanuel Macron, "c'est une décision de cohérence avec la suppression de la taxe d'habitation" à laquelle la redevance est adossée. Pour Marine Le Pen, cet engagement s'inscrit dans la privatisation de l'audiovisuel public qu'elle préconise dans son programme. Ce sont plus de 3 milliards d'euros qui disparaîtront des caisses de l'Etat.

