Flambée du prix du carburant : entre 15 et 18 centimes en moins en station-essence dès aujourd'hui

C'est le jour J. Comme annoncé mi-mars, une ristourne d'au moins 15 centimes par litre de carburant est instauré dès ce 1er avril et pour quatre mois. Elle sera « disponible dans toutes les stations-service de France », en métropole comme dans les territoires ultra-marins, a assuré le gouvernement jeudi 31 mars, et pour les particuliers comme pour les professionnels (agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis, professions du BTP...). Tous les carburants sont également concernés.

Cette remise montera en réalité jusqu'à 18 centimes TTC par litre en métropole continentale, une différence qui s'explique par le montant de la TVA appliquée dans les différents territoires français. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse où la TVA est moindre et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers. Cette mesure du gouvernement va coûter trois milliards d'euros.

C'est donc en tout cas minimum neuf euros d'économies pour un plein de 60 litres. Sans oublier que certains réseaux de distributeurs ajoutent en plus leurs propres promotions : dans ses stations-services, dès ce 1er avril également, TotalEnergies applique aussi une remise de 10 centimes, répondant à l'appel du premier ministre Jean Castex que distributeurs et pétroliers fassent un « geste complémentaire ».

Une remise affichée à la pompe

Le prix affiché à la pompe inclura la ristourne, alors qu'initialement le gouvernement avait dit que la réduction ne serait pas affichée sur les totems des stations et serait appliquée en caisse. Les distributeurs bénéficient eux-mêmes en amont de la remise, au niveau des centrales d'achat, depuis dimanche, ce qui devrait permettre au dispositif d'être fluide au moment de son entrée en vigueur.

Le gouvernement a aussi prévu une avance pour les petites stations indépendantes, souvent situées à la campagne, qui parfois ne renouvellent leur cuve que tous les 10 voire 20 jours, afin qu'elles puissent appliquer la remise dès le 1er avril.

Un décret paru jeudi a aussi étendu l'avance de trésorerie aux stations moyennes, une mesure saluée par la profession, qui estime que la ristourne devrait être disponible dès vendredi chez la grande majorité des distributeurs.

« À condition que les distributeurs de stations-service concernés, c'est-à-dire ceux qui ont du stock non remisé, soient informés et comprennent bien qu'ils peuvent le faire avec un décalage de trésorerie de quelques jours seulement », nuance Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), qui représente notamment des stations-services indépendantes.

« On sera extrêmement vigilant sur la mise en œuvre, sur le fait que l'intégralité de l'argent public versé en amont soit bien répercuté jusqu'au consommateur final », a assuré une source au gouvernement. Et d'ajouter : « Tous les prix sont rapportés en temps réel sur le site prix-carburants.gouv.fr, où on invite les Français à aller, pour voir qui pratique les prix les plus concurrentiels ».

Risque de « pénurie » les premiers jours ?

« On s'attend à un coup de bélier pendant les premiers jours d'avril », indique Frédéric Plan. Selon lui, les automobilistes avaient attendu ces derniers temps pour faire le plein, « parce que tant qu'à réapprovisionner votre réservoir, vous attendez l'ouverture de la mesure ». « C'est un point de vigilance », a confirmé le gouvernement, qui « n'exclut pas que de-ci, de-là, il y ait des situations avec des stations qui soient temporairement à sec ».

Après le 31 juillet, date à laquelle ce dispositif arrivera à échéance, un autre dispositif prendra la suite, « qui sera plus ciblé, notamment pour les gros rouleurs, les ménages modestes », a prévu le gouvernement, pour qui il fallait ce temps pour qu'un projet de loi puisse être mis en œuvre. Un texte attendu après les élections.

Plusieurs prétendants à l'Élysée avaient d'ailleurs jugé cette première mesure comme « électoraliste » ou insuffisante, voire « dérisoire », car instaurée 9 jours avant le premier tour de la présidentielle. Valérie Pécresse avait jugée « la ficelle un peu grosse », si près du scrutin.

(Avec AFP)