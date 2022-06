Carburants : le litre de gazole dépasse à son tour le seuil symbolique des 2 euros

Malgré la ristourne gouvernementale de 18 centimes par litre, les prix à la pompe battent des records. Après l'essence, c'est au tour du litre de gazole de repasser au-dessus du seuil symbolique des 2 euros en moyenne en France. Cette hausse des carburants s'inscrit dans un contexte d'augmentation globale des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine, de difficultés d'approvisionnement et d'inflation galopante, alors que l'Union européenne se prépare à cesser les achats de pétrole et de gazole russes.

Le litre de gazole, qui atteignait 1,9615 euro en moyenne début juin, et augmentait depuis deux semaines, a atteint la semaine dernière 2,0694 euros le litre en moyenne, selon les chiffres arrêtés vendredi et publiés lundi par le ministère de la Transition écologique. Soit un bond de plus de 10 centimes par rapport à la semaine précédente. Le gazole était déjà passé au-dessus de ce seuil symbolique mi-mars et fin mars, avant de redescendre entre temps.

Côté essence, le prix du super SP95-E10, qui a atteint le prix record de 2,1012 euros le litre en moyenne la semaine du 30 mai au 3 juin, reste stable, en léger repli à 2,0960 euros. Le SP98 a déjà dépassé depuis un mois les 2 euros. Il atteignait la semaine dernière 2,1989 euros en moyenne en France.

Le prix du gallon d'essence au plus haut aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis aussi, les prix records à la pompe gonflent la facture des automobilistes. Samedi, ils ont atteint un nouveau seuil : le prix moyen du gallon d'essence (3,78 litres) a franchi pour la première fois les 5 dollars.

Parmi les effets, cette hausse des prix à la pompe a ravivé l'intérêt des automobilistes pour les voitures électriques. Sur les sites spécialisés de Cox Automotive, le nombre de visites sur les pages consacrées aux véhicules électriques a bondi de 73% depuis janvier, de 25% pour les hybrides. Les ventes de voitures électriques d'occasion se sont envolées de 52% en mai sur le site de vente de véhicules d'occasion Carvana.

Mais entre la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes de chaines d'approvisionnement, les constructeurs peinent à répondre à la demande. Chez Tesla, de loin le numéro un des voitures électriques aux Etats-Unis, il faut attendre au minimum trois mois pour une Model 3, six mois pour une Model Y. Toyota et Lexus ont vendu en mai 46.000 véhicules hybrides aux Etats-Unis, soit moins que les 58.000 écoulés en mai 2021 en raison d'un manque de stocks.

