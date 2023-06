Réforme des retraites : le relèvement de l'âge légal publié au Journal officiel

Salariés du secteur privé, fonctionnaires, professions libérales, avocats, non-salariés et salariés agricoles, ils sont tous concernés par deux décrets publiés au Journal officiel ce 4 juin par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion.

Alors que les syndicats manifesteront une nouvelle fois contre la réforme des retraites le 6 juin, suivis par les députés qui examineront, le 8, une proposition de loi visant à l'abroger, trois articles du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale viennent d'entrer en application.

Au chapitre « Relèvement de l'âge d'ouverture des droits », il est ainsi précisé qu'il sera de 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus, de 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus, de 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962, de 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963.

Idem de 63 ans pour les assurés nés en 1964, de 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965, de 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966, de 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967, de 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.