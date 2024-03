Réindustrialisation : 170 nouvelles usines ont été ouvertes en France en 2023

Doucement, mais sûrement ? En 2023, le bilan des ouvertures et fermetures de sites industriels en France affiche un solde net positif de 57 nouvelles usines, contre 49 en 2022, a annoncé ce mercredi le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Energie, Roland Lescure. Une bonne nouvelle pour la réindustrialisation, « la mère des batailles » du président Emmanuel Macron.

« Quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie, il y a un an et demi, je n'avais pas de mesure objective exhaustive de la réindustrialisation », a déclaré le ministre sur Franceinfo.

Il a alors annoncé la création d'un nouveau « baromètre industriel de l'Etat », disponible depuis mercredi matin, et montrant le bilan net des ouvertures et fermetures de sites industriels, et extensions significatives de chaînes de production au cours de l'année écoulée.

Dans le détail, 170 usines nouvelles ont ouvert en France, accompagnées de 184 « extensions significatives » de sites industriels, alors que 113 usines ont fermé et 40 « réductions significatives » ont été enregistrées. Soit un solde net de 57 usines supplémentaires (+16%), ou un solde de 201 sites en prenant en compte les agrandissements (+14%).

L'agroalimentaire en tête

L'an passé, « il est intéressant de noter que la base industrielle est présente et continue de s'étendre » en France, notamment dans l'agroalimentaire et dans les industries vertes et écocirculaires (recyclage, batteries, électrolyseurs à hydrogène, énergie renouvelables, méthaniseurs..), souligne-t-on au sein du cabinet du ministre.

Le secteur de l'agroalimentaire est un « pivot central » de la réindustrialisation et conserve sa première place en 2023, alors que celui de la métallurgie « apparaît le plus en difficulté », précise-t-on de même source.

Les deux régions les plus dynamiques sont l'Auvergne-Rhône-Alpes avec un solde net positif de 73 sites en incluant les extensions et la Nouvelle-Aquitaine avec 30 sites, concentrant à elles seules 50% des ouvertures nettes, comme en 2022, suivies par la Normandie (+24). La région Hauts-de-France affiche, en revanche, un solde net négatif de -9, après -6 en 2022.

« Cette région a connu des fermetures dans les secteurs traditionnels de l'industrie, mais elle est aussi celle où se concentrent les ouvertures de gigafactories de batteries, le pôle de véhicules électriques de Renault à Douai, et celui des composants de batterie à Dunkerque », souligne-t-on au cabinet du ministre.

Des résultats encore insuffisants

Des chiffres qui diffèrent légèrement de ceux annoncés plus tôt dans la semaine par Bpifrance. La banque publique d'investissement a, elle, recensé 113 inaugurations de sites industriels l'an passé, dont 60 provenant de startups et 58 de PME et ETI innovantes. Au total, ces créations d'usines ont été à l'origine de la création de 7.600 emplois. Une tendance en forte hausse par rapport à 2022, où 35 sites industriels nouveaux avaient été inaugurés.

Mais ces chiffres restent insuffisants aux yeux de Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance. Selon lui, depuis 2017, l'industrie a créé « à peu près 100.000 emplois », mais il en faudrait « 600.000 de plus » pour parvenir à l'objectif d'une industrie pesant 12% du PIB après 2035, a-t-il observé. « Là, on est grosso modo à plus 1,5% par an. Il faut qu'on monte à plus 3,5% par an », a-t-il constaté, ce qui signifie « plus d'ouverture d'usines ».

« On ouvre beaucoup d'usines innovantes, a-t-il souligné, (mais) des usines pas innovantes continuent de fermer », a-t-il estimé.

Pour parvenir à cet objectif, le gouvernement a annoncé début janvier le recensement de « 50 sites clés en main » sur le territoire. Ce dispositif s'inscrit dans la loi Industrie verte adoptée par le Parlement. L'un de ses objectifs est de « diviser par deux » les délais d'implantations d'usines, aujourd'hui estimés à 17 mois, en anticipant les procédures administratives.

D'autant que le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut et l'emploi industriel du pays demeurent à des niveaux très inférieurs à celui de l'Allemagne ou de l'Italie. D'après une note de l'Académie des Technologies, publiée la semaine dernière, la France « a perdu 3 millions d'emplois industriels en 40 ans entre 1975 et 2014, et se situe à la 22e place sur 27 en taux d'emploi industriel au sein de l'UE ».

Un déficit commercial abyssal

La réindustrialisation est un enjeu majeur pour la France, que le pays creuse chaque année un peu plus son déficit commercial. A tel point que depuis 2002, l'Hexagone n'a pas dégagé un seul excédent commercial. En 2023, la France échappe de justesse le seuil des 100 milliards avec le deuxième plus gros déficit de l'histoire, qui atteint 99,6 milliards d'euros. Pour rappel, il avait atteint 164 milliards en 2022, à cause notamment de la hausse des prix de l'énergie importée.

« Les retournements de balances commerciales nécessitent d'énormes investissements de capacités de production chez soi et une projection à l'international plus massive », a poursuivi Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, une organisation qui accompagne les entreprises françaises dans leurs projets à l'international.

Du côté des exportations, elles n'ont, pour l'heure, augmenté que de 1,5% en 2023 par rapport à l'année précédente, contribuant plus modestement à l'amélioration de la balance commerciale française. Parmi les secteurs les plus dynamiques, l'aéronautique et l'automobile ont vu leurs exportations augmenter de plus de 16% sur un an, les ventes de machines ont progressé de 9%, le textile, les équipements électriques et les parfums ont également affiché une forte progression.