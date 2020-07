Retraites, "gilets jaunes", Covid-19 : le parcours tumultueux de Philippe à Matignon

Après trois années agitées à la tête du pays, le Premier ministre Edouard Philippe a remis sa démission au chef de l'Etat ce vendredi 3 juillet. Dans un bref communiqué adressé aux journalistes en milieu de matinée, les services de l'Elysée ont précisé "qu'il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement". Pour le locataire de Matignon récemment élu maire du Havre, l'exercice du pouvoir a été semé d'embûches. Entre des réformes libérales menées à vitesse grand V, de vives oppositions du corps social et une crise sanitaire mondiale, Edouard Philippe issu des rangs de la droite de gouvernement a navigué en eaux troubles pendant tout son mandat.

Celui qui devait assurer les promesses du "en même temps" a très rapidement embrayé sur des réformes très clivantes (Code du travail, baisse des aides au logement, suppression de l'impôt sur la fortune) qui ont certainement marqué les esprits. "Edouard Philippe a démarré en 2017 dans un climat où il est peu connu. Il démarre dans un contexte où on le présente comme le fils spirituel d'Alain Juppé. Dès son discours de politique générale, on découvre une personne qui a du potentiel pour incarner sa fonction. Pour son bilan d'ensemble, une bonne partie des Français a appris à le connaître au travers des grandes crises" explique à La Tribune Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et Cevipof à Sciences-Po. "Il redevient maire...