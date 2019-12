Retraites : une majorité de Français approuve la grève après les annonces de Philippe

La fièvre est loin d'être retombée. Selon le dernier baromètre BVA réalisé pour La Tribune, Orange et RTL, 55% des Français interrogés approuvent le mouvement de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites entamé depuis le 5 décembre dernier. C'est 4 points de moins que la semaine dernière. À l'inverse, 44% des personnes désapprouvent ces manifestations. Après l'allocution du Premier ministre Edouard Philippe au conseil économique, social et environnemental (CESE) ce mercredi 11 décembre, le leader de la CFDT, Laurent Berger, avait exprimé son mécontentement contre l'âge d'équilibre à 64 ans. L'hostilité du syndicat majoritaire et d'autres organisations réformistes a provoqué de nombreuses inquiétudes dans les rangs de la majorité. Dans la journée de jeudi, le gouvernement a multiplié les appels à l'égard des syndicats pour qu'ils reviennent à la table des négociations alors que plusieurs confédérations ont appelé à une nouvelle journée interprofessionnelle de grève le 17 décembre prochain.

Une forte majorité pense que le mouvement va se poursuivre

Pour le gouvernement qui espérait éteindre la colère sociale au lendemain des annonces du locataire de Matignon, ce résultat n'est pas très favorable. En effet, 80% des interrogés pensent que le mouvement pourrait s'inscrire dans la durée alors que plusieurs syndicats ont montré leur détermination. C'est deux points de moins que lors de la précédente enquête menée le 4 décembre dernier. A l'opposé, 20% des répondants estiment que le mouvement ne va pas continuer. Ils étaient 18% le 4 décembre à exprimer cet avis.

"Le mouvement est ainsi toujours aussi populaire auprès des employés et ouvriers (71%; -1), des salariés du secteur public (76%; -5 néanmoins) et des jeunes (73%; +9) chez qui il progresse fortement. Il est en revanche de plus en plus décrié par les 65 ans et plus (66% le désapprouvent; +12)" expliquent les auteurs de l'enquête.

Au niveau des forces politiques, les clivages sont toujours aussi marqués par rapport aux résultats de la semaine précédente. "Si le mouvement social est toujours approuvé par une large majorité des sympathisants de la gauche (75%; -4) et du Rassemblement national (72%; -3), on observe une opposition bien plus forte chez les sympathisants LREM et LR qu'il y a quelques jours où, sans approuver réellement le mouvement, certains le comprenaient. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sympathisants LREM le rejettent (90%, la petite minorité l'approuvant passant de 20% à 10%) tout comme une très large majorité de sympathisants LR (73%, la minorité le soutenant passant de 45% à 27%)" ajoute l'organisme de sondages.

8 Français sur 10 pensent que le gouvernement va maintenir sa réforme

L'autre enseignement de ce baromètre est que 79% (+ 4 points par rapport au précédent baromètre) des Français jugent que l'exécutif va maintenir sa réforme. Dans le détail, ils sont 48% (+11 points) à penser que le gouvernement va maintenir "l'essentiel de la réforme" et 31% à indiquer qu'il va maintenir sa réforme "en la modifiant en profondeur". Enfin, 16% (-4 points) ont répondu qu'il allait la repousser à plus tard et seulement 4% signalent qu'il pourrait annuler ce projet. Ces résultats montrent que l'opinion publique a des doutes sur la capacité du gouvernement à mener cette transformation jusqu'au bout même si le Premier ministre a voulu exprimer sa détermination dans l'enceinte du palais d'Iena lors de la présentation des arbitrages.

Une popularité en berne

Sur le front de la popularité, les clignotants sont au rouge pour le couple de l'exécutif. La part des répondants ayant une opinion défavorable à l'égard du Président de la République a atteint 66% au mois de décembre (+ 2 points par rapport à novembre). Emmanuel Macron retrouve un niveau d'impopularité qu'il n'avait pas connu depuis juillet dernier. A l'inverse, les répondants ayant une opinion favorable sont moins nombreux en proportion (34% en décembre contre 36% en novembre). Le poids des opinions négatives est particulièrement marqué chez les sympathisants du Rassemblement national (90%), de la gauche (75%) et du Parti socialiste (72%). Chez les Républicains, la part des mécontents est moins visible (56%). Enfin, Emmanuel Macron conserve un soutien sans faille chez les proches de la République en Marche (98% de bonnes opinions).

La cote de popularité d'Edouard Philippe est légèrement meilleure. Selon les chiffres communiqués par BVA, le locataire de Matignon collecte 59% d'opinions négatives (+1 point par rapport à novembre). Surtout, ce taux se maintient à un niveau relativement stable depuis la rentrée alors que le Premier ministre est en première ligne sur la réforme des retraites. La part des opinions favorables est quant à elle de 40% au mois de décembre, c'est un point de moins qu'en novembre. Dans une approche plus historique, la comparaison des résultats collectés par l'institut de sondages montre que la courbe de popularité du Premier ministre est restée supérieure à celle du Président de la République depuis le mois de décembre 2017, même si l'écart peut fortement varier d'un mois à l'autre.

Europe Ecologie-les Verts toujours en tête

Au classement des partis politiques les plus populaires, Europe Ecologie-les Verts occupe toujours la première place avec 50% de réponses positives. Il faut néanmoins noter que, après avoir atteint un pic à 61% en mai dernier au moment des élections européennes, les Verts sont en perte de vitesse en cette fin d'année alors que le scrutin des élections municipales se profile. EELV est suivi de la République en Marche avec 33% d'opinions favorables. Le parti de la majorité connaît également une baisse de popularité par rapport à octobre (36%). Enfin, les Républicains occupent la troisième marche du podium avec 30% de réponses positives.

(*)Méthode : Enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du 11 au 12 décembre 2019. L'enquête s'appuie sur un échantillon de 968 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d'agglomération.

