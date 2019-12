Reforme des retraites : le système universel à points est-il juste ?

Le régime universel des retraites prévu par le gouvernement Macron est-il juste pour les salariés du privé et du public ? Suite au discours d'Edouard Philippe ce mercredi 11 décembre au CESE, les réactions des organisations représentatives sont mitigées. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a qualifié de "bon équilibre" les propositions présentées par le Premier ministre Edouard Philippe sur la réforme des retraites, tout en regrettant d'avoir "perdu six mois", indique l'AFP.

De leurs côtés, les organisations syndicales ont, elles, marqué leur désaccord. Le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, a exprimé sa "déception" après les annonces d'Edouard Philippe, estimant qu'une "ligne rouge" était franchie avec la décision d'instaurer un âge pivot à 64 ans.

"On a eu la désagréable surprise, qui est une ligne rouge pour nous, qui est la question de la mesure d'âge", a déclaré M. Escure, présent au Conseil économique, social et environnemental (Cese), assurant que la mobilisation de ses fédérations à la SNCF, la RATP et chez les enseignants pourrait "se globaliser".

De même, Force Ouvrière parle d'une « nécessité de renforcer la mobilisation » suite à ce discours du Premier ministre au CESE.

La remise à plat vers un régime universel alignant les diverses professions est la clé de voûte de la réforme du gouvernement. Est-elle indispensable pour revenir à l'équilibre sur le financement des retraites ? Les réponses de Laurent Pahpy, analyste à l'Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF), un think tank d'orientation libérale, et Audrey Rain, économiste à l'Institut des Politiques Publiques (IPP) financé par deux institutions partenaires (PSE-École d'Économie de Paris et Centre de Recherche en Economie et Statistique).

