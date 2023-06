SNCF : l'Etat promet des ristournes sur les trains cet été, et un « passe » unique pour les Intercités et les TER

Alors que les prix de la SNCF sont de plus en plus décriés par les consommateurs, y'aura-t-il des ristournes cet été pour encourager les Français à privilégier le train ?

« Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires, de réductions notamment sur les trains Intercités qui relèvent directement de mon ministère, elle seront pour tous les usagers », a déclaré Clément Beaune, le ministre des Transports, lors d'une interview au "Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI". « Ce sera extrêmement simple et extrêmement puissant », a-t-il promis.

Un « passe » unique et pas cher pour les Intercités et les TER ?

Les trains Intercités de la SNCF, qui ne sont pas à grande vitesse, desservent des liaisons comme Paris-Limoges, Paris-Clermont-Ferrand ou Bordeaux-Marseille. Ils transportent chaque année 12 millions de voyageurs, selon le ministre. Cinq milliards d'euros investissements ont été annoncés pour rénover les matériels roulants de ces lignes, a rappelé M. Beaune. Certaines souffrent de retards chroniques et de problèmes techniques.

Par ailleurs, « je pense qu'on doit aller vers un passe qui soit attractif sur l'ensemble des trains du quotidien, les Intercités et les TER » (dessertes locales financées par les régions, NDLR), a-t-il ajouté.

Le ministre a salué les efforts déjà faits par certaines régions, comme l'Occitanie qui a lancé « le train à 1 euro » pour les jeunes, et PACA qui a mis en place un « forfait à 90 euros pour du train illimité pour les étudiants toute l'année ».

« On doit se mettre autour de la table avec les régions qui font déjà de grands efforts, l'Etat qui peut en faire aussi, pour définir dans les prochains mois un passe simple, billet unique pas cher », a-t-il jugé.

Les projets Roissy-Picardie et Lyon-Turin « se feront »

Concernant les autres grands chantiers ferroviaires, le projet de la ligne Roissy-Picardie « se fera », a-t-il assuré. « On avait demandé une subvention à l'Europe, on ne l'a pas obtenue cette fois-ci. (...) ce sont des appels à projet réguliers, on va retenter notre chance ensemble avec la région », a-t-il dit.

M. Beaune a aussi rappelé son attachement au projet Lyon-Turin, contesté par certains écologistes et élus de gauche. « C'est un projet auquel on tient, qui sera financé », a affirmé le ministre. Le Lyon-Turin « va permettre de retirer 1 million de camions de nos routes et la pollution qui va avec », a relevé M. Beaune.