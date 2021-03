Un an de crise : le marché du travail submergé par les vagues d'épidémie

Les chiffres de la pandémie continuent à donner le tournis. Dans une note dévoilée ce jeudi 18 mars, les économistes de l'Insee ont brossé le portrait d'un marché du travail en convalescence. Si le chômage n'a pas flambé, l'examen plus approfondi des tableaux de l'organisme public montre que certaines catégories, souvent les plus vulnérables, ont souffert terriblement lors de cette année pandémique. Et la crise pourrait laisser de profondes traces sur l'emploi si la troisième vague de contagion n'est pas endiguée. Beaucoup d'économistes redoutent les effets d'hystérèse à long terme d'une telle maladie infectieuse sur le tissu productif et la population active, avec des pertes abyssales en compétences par exemple.

Une explosion du chômage partiel

La mise en oeuvre du confinement au printemps 2020 a entraîné un recours spectaculaire du chômage partiel par les entreprises. Du jour au lendemain, des millions de salariés se sont retrouvés au chômage technique en raison notamment de la fermeture administrative de nombreux secteurs économiques jugés "non-essentiels". En moyenne, 6,2% des personnes occupant un emploi ont déclaré avoir connu cette situation de chômage partiel au cours de l'année alors qu'il représentait auparavant un épiphénomène en France.

Derrière cette moyenne, des disparités importantes existent selon les catégories socioprofessionnelles. Parmi les personnes les plus touchées par ce dispositif figurent en premier lieu les ouvriers qualifiés (8,9%) et les ouvriers non qualifiés...