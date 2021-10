Acier et aluminium : les États-Unis et l'UE signent la paix commerciale (sur le dos de la Chine)

Ce dimanche, les Etats-Unis et l'UE ont confirmé avoir mis fin à leur conflit commercial sur l'acier et l'aluminium déclenchée par Donald Trump en 2018. Mais Joe Biden et les dirigeants de l'UE sont allés plus loin, à la veille de rejoindre Glasgow pour assister à la COP26 le sommet mondial pour le climat. Ils se sont en effet engagés à travailler dans les deux prochaines années à la conclusion d'un accord mondial sur une production décarbonée.

Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont exprimé leur satisfaction mutuelle de cet accord en célébrant dimanche à Rome "une nouvelle ère" et une "étape importante" de la relation transatlantique en présentant un accord sur l'acier et l'aluminium.

Dans un communiqué conjoint à l'issue d'un entretien entre les deux dirigeants à Rome, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen déclarait:

"Je suis heureuse d'annoncer que le président Joe Biden et moi-même sommes parvenus à un accord pour suspendre les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, et pour travailler ensemble sur un nouvel Accord mondial sur l'acier durable."

Fin des droits de douanes exorbitants entre produits européens et américains

L'accord, dévoilé samedi par la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, va permettre à une part importante des exportations d'acier et d'aluminium européens vers les Etats-Unis d'échapper aux droits de douane. En contrepartie, l'UE va supprimer les droits de douane supplémentaires qu'elle avait imposés en représailles sur une série de produits américains, comme le bourbon ou les motos Harley-Davidson.

"Les Etats-Unis et l'Union européenne entrent dans une nouvelle ère de coopération transtlantique", a dit Joe Biden, aux côtés d'Ursula von der Leyen, en marge du sommet du G20 à Rome.

Il a assuré que les annonces du jour sur l'acier et l'aluminium étaient "la preuve de la force de notre partenariat, et de ce que les Etats-Unis peuvent faire en travaillant avec leurs amis".

Joe Biden s'est félicité aussi d'un accord qui prend immédiatement effet, et qui va permettre aux deux blocs de se tourner vers l'avenir, plutôt que de simplement revenir à la situation d'avant 2018.

Lors de cette courte intervention face aux journalistes, Ursula von der Leyen a de son côté salué "une étape importante" dans les relations UE/USA.

"Nous avons restauré la confiance et la communication", a encore dit la présidente de l'exécutif européen, après que Donald Trump eut beaucoup malmené les Européens.

Vers un accord climat "qui protège les emplois des Américains"

Les Etats-Unis et l'Union européenne veulent aussi négocier un grand accord dans ce secteur de l'acier et de l'aluminium qui prenne en compte le changement climatique.

"Les États-Unis et l'Union européenne ont fait une avancée majeure qui va répondre à la menace existentielle du changement climatique tout en protégeant les emplois des Américains et l'industrie américaine", a-t-il dit pendant une conférence de presse à Rome.

Joe Biden a expliqué que, outre les négociations en vue d'un accord mondial (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), auxquelles tous les pays seront conviés, l'accord annoncé ce week-end, qui ne porte que sur l'acier et l'aluminium entièrement produits en Europe, va réduire les pratiques anticoncurrentielles et l'accès au marché américain pour l'acier "sale".

Comprendre : cet accord est également destiné à combattre la concurrence de l'acier chinois à bas coûts...