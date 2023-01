Actes terroristes anti-Ukraine : l'auteur de lettres piégées en Espagne interpelé

L'Espagnol de 74 ans arrêté mercredi et soupçonné d'avoir envoyé à la fin de l'année dernière des lettres piégées à plusieurs institutions, dont le siège du gouvernement et l'ambassade d'Ukraine à Madrid, voulait faire pression sur les autorités de son pays pour qu'elles cessent de soutenir Kyiv, a déclaré vendredi le juge d'instruction.

Le suspect, qui a eu recours à des messageries et à des emails cryptés, fait l'objet d'une enquête antiterroriste, a précisé le magistrat, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi. La justice a décidé de le maintenir en détention provisoire par crainte qu'il ne se réfugie en Russie.

Une personne avait été légèrement blessée par une lettre piégée à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. Au total, six paquets contenant des explosifs avaient été envoyés à des cibles telles que le président du gouvernement Pedro Sanchez et l'ambassade des États-Unis entre le 24 novembre et le 2 décembre.

Extrême droite russe à la manoeuvre ?

L'arrestation du septuagénaire a eu lieu trois jours après que le New York Times a rapporté que l'enquête s'orientait vers le Mouvement impérial russe (MIR), un groupe radical qui a des liens avec des organisations espagnoles d'extrême droite. Il est aussi suspecté d'être lié aux services de renseignement russes.

Le Mouvement impérial russe est un mouvement politique et idéologique qui vise à restaurer la monarchie en Russie et à maintenir l'héritage culturel et historique de l'Empire russe. Il est apparu en 1991, peu après la chute de l'Union Soviétique et la fin de la république de l'URSS.

Le mouvement est composé de différents groupes et organisations qui ont des idéologies et des orientations différentes, mais qui partagent un objectif commun : la restauration de la monarchie. Certains de ces groupes prônent une monarchie constitutionnelle, tandis que d'autres préconisent une monarchie absolue. Le mouvement impérial russe est souvent considéré comme un mouvement conservateur et nationaliste, qui appelle à la restauration des traditions et des valeurs de l'Empire russe. Le mouvement est très minoritaire en Russie et n'a pas de représentation significative dans les institutions politiques.