Brexit + pandémie... ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts, conseille l'IFS à Rishi Sunak

Rishi Sunak, le ministre britannique des Finances (ici, sortant du 10 Downing Street, le 24 septembre dernier). (Crédits : Reuters)

Au moment où, à rebours des patrons qui plaident pour un prolongement des aides, un certain nombre de députés conservateurs appellent le gouvernement à opérer un premier tour de vis (et rompre ainsi leur promesse de ne pas augmenter impôts, contributions sociales et TVA), l'Institute for Fiscal Studies (IFS), très écouté sur les questions de finances publiques, dévoile une série de préconisations à destination du ministre des Finances Rishi Sunak avant la présentation du budget, le 3 mars.