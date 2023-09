Chine : l'économie retrouve des couleurs, l'activité industrielle revient dans le vert

L'économie chinoise retrouve des couleurs. Après avoir publié il y a quinze jours une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'espéré pour le mois d'août, l'activité manufacturière en Chine a renoué avec la croissance en septembre, pour la première fois en six mois, a indiqué de samedi le Bureau national des statistiques (BNS). Baromètre de la santé du monde industriel, l'indice des directeurs d'achat (PMI), s'est établi à 50,2 points, repassant au-dessus du seuil des 50 points, qui traduit une expansion de l'activité manufacturière. Une performance supérieure à celle du mois d'août (49,7) et aux estimations des analystes. Pour la première fois depuis le second semestre 2022, les bénéfices des entreprises industrielles ont augmenté en août. La baisse des exportations est moins prononcée et le crédit a augmenté davantage que prévu.

L'activité non-manufacturière fait également mieux que prévu

Dans le même temps, l'indice PMI pour l'activité non-manufacturière, qui inclut les services et la construction, est quant à lui resté en territoire positif, accélérant même à 51,7, contre 51 en août. Un résultat là-aussi supérieur aux prévisions des analystes.

« De plus en plus d'éléments positifs peuvent être entrevus dans l'activité économique », s'est félicité dans un communiqué Zhao Qinghe, analyste du BNS. Mais « l'accent doit être mis sur la mise en œuvre effective des politiques et mesures qui ont été lancées » afin de « consolider la reprise », a-t-il souligné. L'incertitude demeure sur la capacité de la Chine à atteindre son objectif de croissance 2023, fixé à « environ 5% ». L'OCDE estime que la Chine atteindra cet objectif, même si elle a revu à la baisse ses prévisions pour 2023, à 5,1% en 2023, soit un recul de 0,3 point par rapport à ses dernières estimations.

Ralentissement économique mondial

Le gouvernement a multiplié ces dernières semaines les annonces d'avantages fiscaux à destination des ménages et entreprises pour soutenir la consommation. L'activité reste cependant pénalisée par le ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en biens chinois et donc les exportations, mais surtout par les déboires de l'immobilier, à l'image de ceux du promoteur Evergrande . Pour revigorer ce secteur crucial, plusieurs grandes villes dont Pékin et Shanghai ont assoupli leurs critères pour bénéficier d'un prêt hypothécaire, tandis que les primo-accédants ont obtenu la renégociation des taux de leurs prêts. Sans résultat probant dans l'immédiat : les prix de l'immobilier ont de nouveau reculé sur un mois en Chine en août. 52 villes sur un panel de référence qui en compte 70 sont désormais touchées par cette baisse, contre 49 en juillet et 38 en juin, selon les chiffres du BNS.

