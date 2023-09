Chine : l'action du géant de l'immobilier Evergrande plonge après le blocage de son plan de restructuration

Evergrande n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. L'action du géant chinois de l'immobilier a plongé de plus de 25% à la Bourse de Hong Kong ce lundi en cours de matinée ce lundi 25 septembre. Après avoir clôturé à 0,55 dollar de Hong Kong vendredi, le cours à ouvert à 0,44 dollar avant de perdre encore 0,03 centime puis de rester dans cette fourchette le reste de la journée. Soit son niveau le plus bas depuis le 6 septembre.

Le groupe avait annoncé dimanche soir dans un communiqué ne pas pouvoir émettre de nouveaux emprunts obligataires. « En raison de l'enquête en cours sur Hengda Real Estate Group, principale filiale de la société, le groupe n'est pas en mesure de remplir les conditions requises pour l'émission de nouvelles obligations dans les circonstances actuelles », a précisé Evergrande dans un communiqué. En août, Hengda Real Estate avait déclaré faire l'objet d'une enquête des autorités chinoises pour infraction présumée à ses obligations en matière de communication financière.

Une difficile restructuration

Cette annonce représente un nouveau coup dur porté au projet de restructuration de dette du groupe. D'autant plus qu'en fin de semaine dernière, Evergrande indiquait que des réunions ayant justement pour thème la restructuration de sa dette offshore, prévues lundi et mardi, n'auraient finalement pas lieu. L'entreprise a justifié ces annulations par la nécessité de « réévaluer les termes » du plan proposé en mars afin de s'adapter à la « situation objective et à la demande des créanciers » de disposer de davantage de temps pour examiner sa proposition. L'accord de plus de 75% des détenteurs de chaque catégorie de la dette est nécessaire pour la mise en œuvre du plan de restructuration, qui offre aux créanciers un ensemble d'options pour échanger la dette contre notamment de nouvelles obligations.

La descente aux enfers d'Evergrande fait régulièrement les gros titres depuis deux ans. D'autant plus ces derniers mois, l'entreprise affichant fin juin une ardoise colossale estimée à 328 milliards de dollars (307 milliards d'euros). À la mi-septembre, la police de la métropole de Shenzhen (sud) avait déclaré avoir arrêté plusieurs salariés de la division gestion de patrimoine du groupe. Elle n'avait, en revanche, pas précisé leur nombre ni ce qui leur est reproché.

L'immobilier chinois peine à sortir de la crise

L'énorme dette d'Evergrande a en tout cas contribué à l'aggravation de la crise inédite que connaît le marché immobilier en Chine, faisant craindre un temps une contagion mondiale. Et cette dégringolade boursière montre l'inquiétude des investisseurs.

Le secteur a connu ces dernières décennies une croissance fulgurante, dans un pays où l'achat d'un bien avant même sa construction permettait de financer d'autres projets. Mais l'endettement des groupes a atteint des niveaux tels que les autorités ont décidé d'y mettre le holà à partir de 2020. Depuis, l'accès au crédit s'est considérablement réduit pour ces entreprises dont une partie peine désormais à terminer les chantiers, alimentant une crise de confiance avec des acheteurs potentiels qui plombe les prix.

Un autre poids lourd du secteur, Country Garden, traverse d'ailleurs aussi une passe difficile. La semaine dernière encore, le groupe a évité de justesse un défaut de paiement en obtenant un accord pour décaler un remboursement. Au total, ce mois-ci, l'entreprise a réussi à rééchelonner neuf emprunts obligataires pour un montant total de 14,7 milliards de yuans (1,9 milliard d'euros), selon les calculs de Bloomberg.

Cette crise fragilise également des groupes publics supposés avoir un meilleur accès aux financements, à l'image de Sino-Ocean. Basé à Pékin, le groupe a annoncé mi-septembre suspendre les remboursements de ses prêts contractés hors de Chine, compte tenu de sa santé financière. Et mi-août, il avait indiqué avoir fait défaut sur un intérêt d'emprunt et s'attendait alors à des pertes semestrielles record. La situation des promoteurs pourrait toutefois s'améliorer étant donné que l'économie chinoise semble reprendre des couleurs.

(Avec agences)