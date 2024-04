Classement Forbes  : la France s'enrichit de dix nouveaux milliardaires, Bernard Arnault devance Elon Musk

Cocorico. Selon le classement annuel Forbes publié vendredi, avec Bernard Arnault, patron de LVMH et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, « l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sont Français » pour la deuxième année de suite, note le magazine.

Le patron de LVMH pèse 215 milliards d'euros, selon Forbes, qui utilise les cours des actions et les taux de change du 29 mars 2024 pour son palmarès. Il se place, au niveau mondial, devant le patron de Tesla, Elon Musk (195 milliards de dollars), et celui d'Amazon, Jeff Bezos (194 milliards de dollars).

Les nouveaux entrants français sont pour la plupart des héritiers

Françoise Bettencourt Mayers (91,8 milliards d'euros) arrive en 15e position au niveau mondial et deuxième en France, devant Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel (34 milliards chacun). François Pinault (fondateur de PPR, devenu Kering) et sa famille, avec 29,2 milliards d'euros, complètent le top 5 français. Au total neuf femmes, deux de plus qu'en 2023, figurent au palmarès français.

La France compte aussi dix nouveaux milliardaires. Ces entrants sont pour la plupart des héritiers : les enfants d'Olivier Dassault, Helena et Rémi Dassault, ainsi que Natacha Nikolajevic, occupent respectivement la 36e, 37e et 38e places avec une fortune totale estimée à 2,5 milliards de dollars. Les nouveaux milliardaires Daniel et Bris Rocher (39e et 40e positions) sont, eux, héritiers - neveu et fils - de l'empire cosmétique Yves Rocher. Le créateur de chaussures et de sacs à main de luxe Christian Louboutin fait aussi son entrée au classement à la 48e place et une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, précise Forbes.

La France demande une taxation minimale des plus riches

De quoi relancer le débat autour de la taxation des revenus et du patrimoine des plus riches, qui revient à intervalle très régulier dans les débats. C'est en particulier le cas depuis que la fortune des milliardaires s'est envolée à la faveur de la pandémie et de l'explosion des cours de Bourse, surtout pour les géants du secteur technologique.

La France a ainsi appelé fin février, par la voix de Bruno Le Maire, à « accélérer » les négociations internationales au G20 afin d'imposer une taxation minimale des plus riches, reprenant à son compte l'appel de nombreuses ONG et militants de gauche ces dernières années. Politiquement toutefois, une taxation accrue des plus fortunés se heurte depuis des années à l'absence d'une ambition internationale et aux difficultés d'accorder des systèmes fiscaux très différents.

La fiscalité des entreprises a connu par ailleurs une petite révolution fin 2021, lorsque près de 140 Etats se sont accordés sur une taxation minimale des multinationales sous l'égide de l'OCDE, consistant en deux piliers, le premier visant à une meilleure répartition de la fiscalité des géants du numérique et le second à une imposition minimale à 15% sur les sociétés.

Les 1% les plus riches au sein des pays du G20 ont vu les taux d'imposition applicables à leurs revenus chuter de près d'un tiers au cours des dernières décennies, selon une récente étude de l'ONG Oxfam dans une étude publiée mardi. Le président américain Joe Biden répète régulièrement son souhait d'augmenter l'imposition des plus nantis, sans parvenir à un consensus avec l'opposition républicaine. Un groupe appelé les « millionnaires patriotes » et regroupant des personnes fortunées à travers la planète appellent de son côté régulièrement à une augmentation de leur niveau d'imposition, qu'ils jugent trop bas.

La chanteuse Taylor Swift est milliardaire La chanteuse américaine Taylor Swift est milliardaire. Avec un patrimoine estimé par Forbes à 1,1 milliard de dollars, l'interprète de « Shake It Off » devient la première artiste, femme ou homme, à avoir franchi le seuil à dix chiffres grâce aux seuls revenus tirés de sa musique. En moins d'un an, la native de Pennsylvanie a vu sa fortune croître de 360 millions de dollars, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournée monstre « The Eras Tour », forte de 152 dates. Selon plusieurs estimations, « Eras » est en passe de devenir la série de concerts ayant généré le plus de revenus dans l'histoire de la musique, bien au-delà du milliard de dollars. Cette tournée, qui doit s'achever le 8 décembre à Vancouver, lui a déjà rapporté 190 millions de dollars, selon Forbes. Le magazine estime que, depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a tiré plus de 500 millions de dollars des royalties et des concerts.

(Avec AFP)