Coup dur pour Biden : Moody’s abaisse la note de la dette américaine alors qu'un « shutdown » n'est pas exclu

Coup dur pour Joe Biden. A une semaine de nouvelles négociations cruciales au Congrès pour éviter une paralysie budgétaire (« shutdown »), l'agence de notation Moody's a abaissé la perspective de la note de la dette des Etats-Unis en la faisant passer de stable à négative. La dette reste notée à AAA, mais la perspective négative indique clairement qu'un abaissement de la note est possible à moyen terme. Moody's est donc la seule trois des grandes agences de notation à maintenir sa note la plus élevée sur la dette souveraine américaine. Fitch est en effet passé de triple A à AA+ en août dernier, rejoignant S&P, qui est à AA+ depuis 2011.

Taux d'intérêt élevés

Moody's estime que « dans un contexte de forts taux d'intérêt et sans mesures budgétaires pour réduire les dépenses du gouvernement ou accroître les revenus (...) », on peut s'attendre « à ce que les déficits des Etats-Unis demeurent très importants, affaiblissant l'accessibilité des emprunts ».

Alors que le déficit budgétaire des Etats-Unis a atteint la somme colossale de 1.695 milliards de dollars. Et, à cause de la hausse des taux d'intérêt engagée par la banque centrale américaine (Fed) pour juguler l'inflation, le coût de la dette pour les Etats-Unis est considérablement renchéri. Ce sont ainsi 879 milliards de dollars d'intérêt qui ont été déboursés, soit 162 milliards de dollars de plus qu'en 2022. D'autant que les taux ne sont pas prêts de baisser et pourraient même augmenter, selon Jerome Powell, le président de la Fed.

Quant à la dette elle-même, son volume dépasse désormais le produit intérieur du pays. Moody's estime que les intérêts relatifs à l'endettement vont se monter à 4,5% du PIB américain en 2033 contre 1,9% en 2022. La dégradation de la perspective de la note par Moody's intervient alors que la récente montée des rendements obligataires ajoute de la pression sur les échéances à rembourser. Moody's estime que les intérêts relatifs à l'endettement vont se monter à 4,5% du PIB américain en 2033 contre 1,9% en 2022.

Par ailleurs, « la polarisation politique au Congrès soulève le risque que les gouvernements successifs ne soient pas en mesure de parvenir à un consensus sur un plan budgétaire », estime Moody's.

Le Trésor américain conteste

La décision de Moody's a été immédiatement contestée par le Trésor américain qui a manifesté son « désaccord ». « L'économie américaine reste forte et les titres du Trésor constituent le principal actif sûr et liquide au monde », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo évoquant les obligations d'Etat.

« L'administration Biden a démontré son engagement en faveur de la viabilité budgétaire, notamment à travers la réduction du déficit de plus de 1.000 milliards de dollars incluse dans l'accord sur le plafond de la dette de juin ainsi qu'à travers les propositions budgétaires du président Biden qui réduiraient le déficit de près de 2.500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie », a-t-il affirmé.

La porte-parole de la Maison blanche Karine Jean-Pierre a vu dans cet abaissement « une nouvelle conséquence de l'extrémisme et des dysfonctionnements républicains au Congrès ».