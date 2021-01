Décès post-vaccination signalés en Europe : pas de lien avec le vaccin Pfizer/BioNTech déclare l'EMA

(Crédits : POOL)

À la suite de signalements selon lesquels des dizaines de personnes, essentiellement âgées, sont décédées en Norvège et dans d'autres pays européens, après avoir reçu une première injection du vaccin, le régulateur européen a déclaré dans un communiqué qu'il a examiné les décès et en "a conclu que les données ne montraient pas de lien avec la vaccination avec Comirnaty et que les cas ne soulèvent pas de problèmes de sécurité". "Les avantages de Comirnaty dans la prévention contre le Covid-19 continuent de l'emporter sur tous les risques, et il n'y a aucun changement de recommandé en ce qui concerne l'utilisation du vaccin."