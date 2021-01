Restaurants, événements, hôtellerie... dans l'angoisse de la prolongation

Réouverture reportée à mi-février pour les bars et restaurants, mais pas de perspective pour le secteur événementiel. (Crédits : Jdussueil La Tribune)

Si les bars, cafés et restaurants ont reçu du Premier ministre une date de possible réouverture reportée à la mi-février « a minima », aucun mot n'a été prononcé par Jean Castex au sujet du secteur événementiel. Tous restent néanmoins inquiets par ce nouveau report et espèrent une aide renforcée de l'État.