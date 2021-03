COVID-19 en 24H : confinement et PIB, AstraZeneca, emploi aux États-Unis

La campagne de vaccination reprend en France avec AstraZeneca, en commençant par le Premier Ministre Jean Castex qui a reçu une première dose. (Crédits : Reuters)

Alors que la France entre dans « une forme de troisième vague » de l'épidémie et reconfine 16 départements, le gouvernement se dit toujours optimiste sur la relance. Mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis, la crise a un impact inédit sur l'économie et l'emploi… Faut-il croire à une reprise prochaine de l'activité ? Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.