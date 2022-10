« De retour aux affaires », Hong Kong veut assouplir ses règles sur la cryptomonnaie

Hong Kong n'est pas hostile à légaliser l'échange de cryptomonnaies par les investisseurs particuliers. La ville est « ouverte et inclusive vis-à-vis de la communauté mondiale des innovateurs qui s'engagent dans des activités liées aux actifs virtuels », a déclaré lundi Paul Chan, secrétaire aux Finances. « A bien des égards, nous disons au monde que nous sommes de retour aux affaires », a encore souligné le responsable qui s'exprimait lors d'une conférence sur la fintech, qui sera suivie mercredi d'un sommet financier auquel assisteront quelques-uns des plus importants banquiers du monde.

Les contrôles sanitaires stricts en place depuis des mois et la répression politique pèsent lourd sur l'économie du hub financier asiatique et suscitent un exode de talents que les autorités souhaitent désormais inverser. En assouplissant sa réglementation sur les cryptomonnaies, pratiquement interdites en Chine continentale, Hong Kong entend bien ainsi récupérer une partie des activités qu'elle a perdues pendant la pandémie. La Chine, autrefois l'un des plus grands marchés mondiaux de cryptomonnaies, a en effet interdit les transactions de devises numériques en 2021.

Dans une déclaration de politique générale, le gouvernement hongkongais a ainsi indiqué qu'il lancerait une consultation pour explorer les façons dont les investisseurs particuliers « pourraient bénéficier d'un degré d'accès approprié » au marché des cryptomonnaies.

Risques d'escroqueries

Actuellement, Hong Kong restreint les échanges aux clients dont les portefeuilles pèsent au moins 8 millions de dollars hongkongais (1 million d'euros). Elargir cette autorisation aux investisseurs particuliers permettrait à bien plus d'habitants ordinaires d'investir dans les cryptomonnaies et les actifs virtuels, ce qui comporte aussi des risques.

Des appels à réguler le marché de la cryptomonnaie et à protéger les investisseurs ont été émis au niveau mondial, après de fortes fluctuations et une série d'effondrements retentissants. Les critiques des cryptomonnaies accusent ces dernières d'être un outil idéal pour générer des bulles d'investissement, dissimuler des fortunes illégales et perpétrer des escroqueries.

Zoom - Un Web Summit sur l'avenir des cryptomonnaies

Le Web Summit, grand-messe européenne de la tech, débute mardi soir à Lisbonne avec notamment au programme des questions essentielles sur l'avenir des cryptomonnaies. Les places de choix de l'évènement ont en effet été réservées aux spécialistes des cryptomonnaies et des chaînes de blocs (blockchain), une technologie qui prétend pouvoir révolutionner les usages d'internet, voire l'économie mondiale.

De nombreuses sociétés spécialistes de cet univers seront présentes, des jeunes pousses aux licornes valorisées plusieurs milliards de dollars comme le studio Yuga Labs ou la plateforme OpenSea. La tête d'affiche du salon est d'ailleurs le sino-canadien Changpeng Zhao (ou CZ), richissime patron de la principale bourse d'échange de cryptoactifs, Binance. Les propos de CZ seront particulièrement scrutés, en tant que leader mondial de la crypto mais aussi parce que sa société Binance a été à plusieurs reprises accusée de vouloir échapper aux régulations, ce qu'elle conteste. Tous tâcheront de convaincre que les potentialités des cryptomonnaies restent intactes alors que le secteur traverse d'innombrables crises, est accusé de nourrir des bulles financières, de faciliter l'évasion fiscale voire de n'être qu'une vaste arnaque.

