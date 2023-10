Défense : la Norvège prévoit de rehausser son budget de 20% en 2024

La Norvège, pays membre de l'Otan frontalier de la Russie, projette d'augmenter de 20% le budget de sa défense en 2024, selon le projet de loi de Finances présenté ce vendredi 6 octobre. Le gouvernement de centre gauche propose ainsi de porter ce budget à 90,8 milliards de couronnes (soit 7,8 milliards d'euros) l'an prochain. Cette décision représente une augmentation de 15 milliards de couronnes par rapport à cette année. Le gouvernement étant minoritaire au Parlement, il a besoin de l'appui d'autres partis pour faire adopter ses textes, qui sont donc susceptibles d'être modifiés.

Si la hausse est importante, le montant total, à 1,8% du Produit intérieur brut (PIB) du riche pays nordique, reste inférieur aux 2% demandés par l'Otan. La Norvège, qui partage avec la Russie une frontière terrestre de 198 km dans l'Arctique, prévoit d'atteindre cet objectif en 2026 seulement.

La Suède annonce une aide supplémentaire à l'Ukraine

Dans le détail, l'enveloppe inclut notamment 7,5 milliards de couronnes d'aides militaires à l'Ukraine dans le cadre du programme pluriannuel 2023-2027 de 75 milliards de couronnes d'aides - civiles et militaires - adopté par Oslo. Ce vendredi, son voisin, la Suède a d'ailleurs annoncé une nouvelle aide militaire au pays en guerre avec la Russie sous forme d'équipements et d'un montant de 2,2 milliards de couronnes, soit environ 190 millions d'euros. Il a, en outre, confirmé réfléchir à l'envoi d'avions de chasse Gripen.

« Nous nous sommes préparés à une guerre longue et nous devons donc concevoir notre soutien de manière durable et à long terme », a déclaré le ministre de la Défense, Pål Jonson, lors d'une conférence de presse.

Une grosse partie de cette aide consiste en des munitions d'artillerie de 155 millimètres, mais également de munitions et de pièces détachées pour les systèmes d'armes que la Suède a déjà envoyés à l'Ukraine. La Suède va aussi fournir des équipements de communication par satellite et des équipements d'infanterie et va former des militaires ukrainiens.

La Suède doit intégrer l'Otan pour envoyer des avions de chasse

Avec ce quatorzième programme de soutien militaire, le pays aura fourni des équipements d'une valeur d'environ 22,2 milliards de couronnes suédoises, indique le ministère de la Défense dans un communiqué. Le gouvernement a en outre demandé à l'armée suédoise de lui fournir pour le 6 novembre un rapport sur les conditions d'un éventuel envoi d'avions de chasse Gripen à l'Ukraine.

D'autant que des pilotes ukrainiens ont déjà effectué avec succès une formation initiale sur des Gripen, en prévision de cette possible aide.

Mais pour que la Suède soit en mesure de céder ces avions, elle doit être membre de l'OTAN, selon le gouvernement. « Nous estimons que nous devons être inclus dans les plans de défense de l'alliance et couverts par les garanties de défense de l'OTAN » pour ce faire, explique Pål Jonson. Et si la Hongrie et la Turquie ont levé leur veto à l'entrée de la Suède dans l'Alliance atlantique, les deux pays tardent à ratifier son adhésion.

Moscou rehausse son budget militaire

Ces annonces interviennent alors que, la semaine passée, la Russie a annoncé une hausse considérable de son budget de défense. Le Kremlin a justifié la hausse prévue du budget des dépenses militaires de 68% en 2024 par rapport à l'année précédente pour atteindre 10.800 milliards de roubles (106 milliards d'euros) en accusant les Occidentaux, de par leur soutien à Kiev, de mener « une guerre hybride » à la Russie afin de la soumettre à ses velléités hégémoniques.

La Défense doit donc représenter environ 30% des dépenses fédérales totales en 2024 et 6% du PIB, une première dans l'histoire de la Russie post-soviétique, estime Moscou. Ce volume illustre la détermination du pays à poursuivre son assaut, lancé il y a plus d'un an et demi. « Il est évident qu'une telle augmentation est nécessaire, absolument nécessaire, parce que nous sommes dans un état de guerre hybride », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Depuis la capitale ukrainienne, au côté du président Zelensky, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, avait lui dénoncé les « délires impérialistes » de Moscou, notant que « les Ukrainiens se battent pour leurs familles (...) et leur liberté ». Il avait relevé qu'une coalition d'une cinquantaine de pays ont promis depuis le début du conflit quelque 100 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, la moitié provenant des Etats-Unis.

(Avec AFP)