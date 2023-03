En 2022, la fortune des ultra-riches a fondu de 10%

Les ultra-riches sont un tout petit peu moins riches. La fortune totale de ceux qui possèdent au moins 30 millions de dollars (y compris la valeur de leur résidence principale), « a diminué de 10% en 2022, soit une baisse d'environ 10.100 milliards de dollars », selon une étude du cabinet de conseil Knight Frank.

Quatre personnes très fortunées sur dix ont pourtant « vu leur richesse augmenter en 2022 », mais « la tendance écrasante était négative » ce qui « n'est pas surprenant » car les hausses de taux de plusieurs banques centrales pour faire face à l'inflation pèsent sur les portefeuilles d'investissement, détaille le cabinet. L'Europe a connu la plus forte baisse, avec une diminution de 17% de ces fortunes, suivie de l'Australasie (-11%) et des Amériques (-10%). L'Afrique et l'Asie, en comparaison, ont subi les baisses les plus faibles (respectivement -5% et -7%).

« Les taux de change ont eu un impact significatif », alors que « la force du dollar était inégalée, portée par l'engagement inébranlable de la Réserve fédérale envers l'un des cycles de hausse des taux les plus rapides de l'histoire », poursuit le rapport.

Pourtant, si « des risques importants subsistent pour l'économie mondiale » en 2023, « le sentiment du marché changera rapidement » avec « des opportunités très réelles qui émergent sur les marchés immobiliers mondiaux », avec un point de bascule des taux d'intérêt attendu cette année, selon Liam Bailey. Selon l'étude de Knight Frank, 69% des investisseurs fortunés s'attendent à voir leur portefeuille croître cette année.

« Il est temps que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part » (Joe Biden)

La richesse de ces ultra-riches fait l'objet de plus en plus de critiques. Ainsi, pour le président des Etats-Unis, Joe Biden, « il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part ». Le locataire de Maison Blanche a proposé d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump et de s'attaquer aux niches fiscales dont ils bénéficient, avec une promesse martelée sur tous les tons : toute personne gagnant moins de 400.000 dollars par an ne verra pas ses impôts augmenter. Objectif : faire rentrer dans les caisses de l'Etat 700 milliards de dollars sur dix ans.

Pour Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), qui s'exprimait en septembre 2022, « les gouvernements devraient soutenir les revenus et la consommation des ménages et des entreprises qui souffrent le plus », et estimait que cela « pourrait prendre la forme d'une hausse des impôts ».

Le gouvernement espagnol annonçait l'automne dernier la mise en place d'un impôt temporaire et exceptionnel pour les 1% les plus riches de la population, afin de financer les mesures mises en place pour atténuer l'impact de l'envolée de l'inflation.

L'ONG Oxfam, dans son dernier rapport sur les inégalités mondiales, appelle à une augmentation des impôts sur les ultra-riches, à une véritable taxe sur les superprofits mais aussi à des mesures de lutte contre l'évasion fiscale afin de faire contribuer ceux qui ont profité de la crise.

