En pleine crise énergétique, l'Ouzbékistan importe du gaz russe pour la première fois de son histoire

Le gaz russe s'exporte encore. L'Ouzbékistan s'apprête à importer du gaz en provenance de Russie via un accord avec Gazprom a annoncé ce jeudi le gouvernement. « Nous prévoyons de débuter les livraisons de gaz de Russie vers l'Ouzbékistan à partir du 1er mars » prochain, a expliqué un porte-parole du ministère de l'Energie sans préciser le volume des livraisons.

Lire aussiAvec la fin du tarif réglementé du gaz, faut-il craindre une hausse des prix ?

La compagnie gazière publique Ouztransgaz affirme que « l'Ouzbékistan n'avait jamais importé du gaz de Russie » et qu'il s'agissait d'une « première » pour ce pays d'Asie centrale riche en matières premières.

Moscou cherche de nouveaux clients pour son gaz

Ces déclarations interviennent au lendemain de la signature d'une feuille de route entre le géant russe Gazprom et l'Ouzbékistan portant sur « des mesures techniques nécessaires au transit du gaz via le gazoduc Asie qui traverse le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ». À la recherche de nouveaux débouchés pour son gaz depuis la perte des exportations occidentales, la Russie a émis l'idée d'une « union gazière » avec l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Tachkent a rejeté le concept d'alliance politique mais accepté l'accord avec Gazprom, assurant qu'il ne « menaçait pas la souveraineté ouzbèke ».

Lire aussiGaz : pourquoi il va falloir vider en partie les stockages en France alors qu'ils n'ont jamais été aussi pleins

Cette ex-république soviétique et ses 35 millions d'habitants fait pourtant partie des principaux producteurs mondiaux de gaz avec 51,7 milliards de mètres cubes produits en 2022. Mais le pays subit une grave crise énergétique, en raison de la forte croissance de la demande pendant un hiver aux températures glaciales qui mettent sous tension les infrastructures vieillissantes. D'après le Premier ministre ouzbek, Abdoulla Aripov, « environ 42% de tous les réseaux énergétiques, dont 39% des lignes à haute tension, 51% des postes électriques et 35% des transformateurs ont plus de 40 ans » et datent de l'ère soviétique.

Purge parmi les responsables ouzbèkes

Pour pallier les coupures d'électricité et de chauffage alors que les températures plongent jusqu'à moins trente degrés, l'Ouzbékistan a été contraint de stopper en décembre ses exportations de gaz et en importe désormais depuis le Turkménistan voisin, qui dispose lui aussi de larges ressources gazières.

Lire aussiBiogaz : comment la filière française veut décupler la production d'ici à 2030

En réponse à la crise, le président, Chavkat Mirzioïev, a destitué le maire de la capitale Tachkent, le vice-ministre de l'Energie, le chef des centrales thermiques, et des maires d'arrondissements et mis en probation plusieurs dirigeants de sociétés énergétiques. Le président les a accusés de ne pas avoir lutté contre la « corruption » et le « pillage » de l'industrie énergétique, estimant que l'équivalent de 20% de la consommation annuelle de gaz du pays n'avait pas été livrés comme prévu aux consommateurs.

(Avec AFP)