Énergie : l'Ukraine exporte désormais de l'électricité vers l'Union européenne

C'est un geste qui sera des plus appréciés par l'Union européenne où certains Etats membres craignent des coupures d'électricité à plus ou moins long terme. C'est notamment le cas de la France où les experts du secteur de l'énergie alertent sur un risque « extrêmement élevé pour l'hiver prochain », comme Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting. « Tout dépendra des conditions climatiques. Si l'hiver est très doux, il se peut qu'il n'y ait pas de coupures, mais, s'il y a un coup de froid, à ce moment-là, on ira vers des coupures d'électricité », a également prévenu un ancien haut dirigeant du secteur de l'énergie auprès de La Tribune.

Toute aide est donc la bienvenue, notamment celle apportée par l'Ukraine. Le pays « a commencé à exporter de manière significative de l'électricité vers le territoire de l'UE, vers la Roumanie », affirmé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans une allocution vidéo, et « ce n'est qu'une première étape ». «Nous nous préparons à augmenter les livraisons », a-t-il ajouté, en soulignant que « l'électricité ukrainienne peut remplacer une part considérable du gaz russe consommé par les Européens ». «Ce n'est pas seulement une question de revenus d'exportation pour nous, c'est une question de sécurité pour l'Europe entière », a-t-il insisté.

L'Union européenne s'inquiète, en effet, de sa capacité à fournir assez de gaz à ses habitants l'hiver prochain et le suivant depuis que le géant Gazprom coupe progressivement ses livraisons de gaz vers les Vingt-Sept, en réaction aux sanctions économiques prises par ces derniers. L'énergéticien russe a notamment coupé l'approvisionnement de la Pologne, de la Bulgarie et de la Finlande et baissé mi juin les livraisons via le gazoduc Nord Stream de 40%, puis de 33%, inquiétant l'Allemagne, l'Italie mais aussi la France qui ne reçoit désormais plus aucun mètre cube par ce gazoduc.

« A partir d'aujourd'hui, l'Ukraine peut exporter de l'électricité vers le marché de l'UE », a salué sur Twitter la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, jeudi. « Cela apportera une source supplémentaire d'électricité pour l'UE. Et des revenus indispensables à l'Ukraine. Nous sommes donc tous deux gagnants », s'est-elle félicitée. Si l'Ukraine était synchronisée avec le réseau électrique russe jusqu'à son invasion le 24 février, elle avait, depuis cette date, fonctionné de manière autonome jusqu'à ce que son réseau électrique soit connecté au réseau européen mi-mars, ce qui devait aider le pays à préserver son fonctionnement malgré la guerre.

L'Ukraine, septième producteur d'énergie nucléaire

Environ la moitié de l'électricité produite en Ukraine est d'origine nucléaire. Avec 15 réacteurs, disséminés sur quatre sites, l'Ukraine est le 7e producteur mondial d'énergie nucléaire.

Cette annonce sur les exportations d'électricité ukrainienne intervient alors que le 16 mars 2022, le consortium européen d'électricité "ENTSO-E" a accueilli le transporteur public ukrainien Ukrenergo (et le moldave, Moldelectrica), permettant de raccorder le réseau d'électricité ukrainien aux réseaux nationaux électriques européens, un système permettant d'alimenter plus de 400 millions de consommateurs.

Candidature d'adhésion à l'UE

« Une étape importante de notre rapprochement avec l'Union européenne a été franchie », a souligné Volodymyr Zelensky. Cette main tendue vers l'Union européenne intervient alors que celle-ci a accordé à l'Ukraine et à la Moldavie, le statut de candidat à l'UE à l'issue du Conseil européen des 23 et 34 juin dernier. Et bien que sa possible entrée dans la communauté européenne prendra désormais des années, Kiev a néanmoins bénéficié d'une procédure accélérée pour se voir accorder le statut de candidat. Jamais un avis n'aura, en effet, été rendu en si peu de temps sur une demande de candidature, le pays ayant déposé sa demande officielle le 28 février dernier, soit quatre jours après le début de l'invasion russe.